Najveći skriveni trošak u organizacijama: loša komunikacija

Iako se rijetko promatra kao sustavan problem, komunikacija često određuje brzinu donošenja odluka i uspješnost provedbe inicijativa

U poslovnom okruženju često se govori o optimizaciji procesa, digitalizaciji i povećanju učinkovitosti. No jedan od ključnih uzroka sporog donošenja odluka i neiskorištenih prilika ostaje u njihovoj sjeni.

Riječ je o komunikaciji.

Komunikacija se rijetko prepoznaje kao sustavan poslovni izazov, iako njezin utjecaj izravno određuje svakodnevne poslovne ishode. Vidljiv je u situacijama poput sastanaka koji završavaju bez jasnog zaključka, ideja koje ne dobivaju podršku te nesporazuma koji usporavaju rad timova.

Prema podacima Project Management Institute, loša komunikacija jedan je od ključnih razloga za neuspjeh projekata. Ipak, u praksi se taj problem rijetko naziva pravim imenom.

Cijena loše komunikacije nije samo operativna neučinkovitost, već i sporije donošenje odluka, propuštene prilike i slabija realizacija inicijativa.

Gdje komunikacija najčešće utječe na ishod

Komunikacijski izazovi pojavljuju se u svakodnevnim poslovnim situacijama. Primjerice, kod prezentiranja novih ideja razlika između jasno strukturiranog i nejasno komuniciranog prijedloga često određuje hoće li on biti prihvaćen ili zanemaren.

U vođenju sastanaka način komunikacije izravno utječe na donošenje odluka i jasnoću definiranih sljedećih koraka. Slični izazovi javljaju se i u davanju feedbacka, gdje poruka nije dovoljno jasna i ne dovodi do željene promjene u ponašanju, te u pregovorima, gdje ishod ovisi o sposobnosti razumijevanja sugovornika i vođenja razgovora prema cilju.

Zašto dobre ideje ne prolaze?

Jedna od najčešćih pretpostavki u poslovnom okruženju jest kako će kvalitetna ideja sama po sebi biti prepoznata i prihvaćena. U praksi se, međutim, pokazuje kako često ne pobjeđuju najbolje ideje, nego upravo one koje su bolje iskomunicirane.

Razlika pri tome nije nužno u sadržaju, već u načinu na koji je poruka strukturirana, je li prilagođena publici kojoj se prezentira i koliko je jasno izrečena. Iz toga je jasno kako komunikacija nije “soft skill”, već kompetencija koja izravno utječe na uspješnost poslovanja i kvalitetu poslovnih odluka.

Prvih nekoliko sekundi kao ključ percepcije

Posebno je važno razumjeti kako se prvi dojam u komunikacijskom smislu formira vrlo brzo. U prvih 30 do 60 sekundi naši sugovornici donose zaključke o jasnoći, sigurnosti i uvjerljivosti kojom komuniciramo. Ako poruku u tom kratkom trenutku ne strukturiramo i ne usmjerimo prema željenom ishodu komunikacije, velika je vjerojatnost kako do njega uopće nećemo ni doći.

Ova faza komunikacije u fokusu je besplatnog Mirakul webinara 'Kako u 60 sekundi ostaviti snažan dojam i ‘prodati’ svoju ideju?', koji vodi Leona Šiljeg. Kroz webinar se obrađuju konkretni pristupi strukturiranju poruke, uz primjenjiv model koji sudionicima omogućuje jasnije i uvjerljivije predstavljanje sebe i svojih ideja u poslovnim situacijama.

Webinar će se održati 20. travnja 2026. s početkom u 13 sati, a sudjelovanje je otvoreno za sve zainteresirane koji se prijave.

Komunikacija kao razvojna i poslovna kompetencija

Unatoč njenoj evidentnoj važnosti, komunikacija se u mnogim organizacijama i dalje razvija nesustavno.

Razlika između organizacija koje komunikaciju razvijaju sustavno i onih koje je prepuštaju individualnom pristupu najčešće je vidljiva u brzini donošenja odluka, kvaliteti suradnje i uspješnosti provedbe inicijativa. Zbog toga razvoj komunikacije zahtijeva strukturiran pristup koji obuhvaća različite poslovne situacije i omogućuje njihovu primjenu u praksi.

Mirakul već više od 15 godina razvija edukacijske programe i radi s organizacijama na razvoju ključnih poslovnih kompetencija, s naglaskom na komunikaciju kao jedan od ključnih faktora u uspješnosti poslovanja.

Praktično usvajanje komunikacijskih tehnika i alata kroz rad na konkretnim primjerima iz poslovne prakse jedna je od glavnih odlika novog edukacijskog programa Power Talk – Utjecajna poslovna komunikacija. Kroz četiri međusobno povezana modula i ukupno 48 nastavnih sati, program obuhvaća ključne situacije u kojima komunikacija definira poslovnu svakodnevnicu. Od razumijevanja sugovornika i prilagodbe stila komunikacije, preko vođenja zahtjevnih razgovora i pregovora do principa uvjerljivog javnog nastupa i jasnog izražavanja ideja koje dovode do konkretnih odluka.

Program Power Talk – Utjecajna poslovna komunikacija održava se u Zagrebu (Trinom, Strojarska 24) od 14. svibnja do 19. lipnja 2026.