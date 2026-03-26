Dogovor za Maksimir: Crkva dobiva zemljišta vrijedna 2,5 milijuna eura

Vlada i Zagrebačka nadbiskupija postigli su sporazum koji uklanja prepreke za obnovu stadiona i gradnju novih crkava diljem metropole

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici povukla ključni potez koji otvara vrata dugoočekivanoj rekonstrukciji Gradskog stadiona Maksimir. Prema najnovijem odluci koja je danas prihvaćena na sjednici Vlade, država Zagrebačkoj nadbiskupiji daruje nekretnine vrijedne gotovo 2,5 milijuna eura, čime se konačno raspetljava desetljećima star čvor imovinskopravnih odnosa.

Kako bi Crkva odustala od zahtjeva za povrat zemljišta na kojem se nalazi kultni Dinamov stadion, država joj u zamjenu daje 20.529 kvadratnih metara na četiri atraktivne lokacije u Zagrebu i okolici. Crkva će tako dobiti oranicu u Sesvetskom Kraljevcu od 8.121 metar kvadratni, dvorište od 5.179 kvadrata u Sesvetskim Selima, više od od 2.800 m² zemljišta u Botincu te tri spojene oranice ukupne površine preko 4.300 kvadrata u Blatu.

Milijunska vrijednost 'trampe'

Ukupna vrijednost ovih nekretnina procijenjena je na točno 2.470.000,00 eura. Zanimljivo je da je Ministarstvo graditeljstva ove čestice prvo moralo otkupiti od privatnih vlasnika, za što je iz proračuna isplaćeno oko 2,45 milijuna eura, da bi ih sada proslijedilo Nadbiskupiji.

- Ovo je temelj za novi Maksimir. Nadbiskupija se zauzvrat odriče svih potraživanja na lokaciji stadiona i briše zabilježbe koje su godinama blokirale bilo kakve radove - stoji u obrazloženju odluke.

Prva faza

Inače, ovo je samo prva faza velikog plana. Dok su ove lokacije riješene darovanjem državne zemlje, ostalih pet lokacija (Jakuševec, Kajzerica, Špansko Zapad, Trnjanska Savica i Jelkovec) predmet su posebnih pregovora s Gradom Zagrebom.

Grad se obvezao prenamijeniti ta zemljišta u 'vjersku namjenu' (D8), čime će se na ukupno deset lokacija u gradu omogućiti gradnja novih crkava i pratećih objekata, dok će Zagreb konačno dobiti 'čiste papire' za gradnju modernog stadiona.