Pao hrvatski izvoz u SAD, neke se tvrtke već povlače s tog tržišta

Neke su tvrtke morale potpuno ugasiti prodaju u Americi, no ima i onih koji su svoju poziciju na američkom tržištu ojačali unatoč carinama

Iako su trenutno sve oči svijeta uprte u Bliski istok i zbivanja oko Hormuškog tjesnaca, gdje eskalacija sukoba prijeti globalnoj opskrbi energentima, tek se zbrajaju štete koje su domaćim poduzetnicima prouzročile prošlogodišnje carine na uvoz robe u SAD, koje je uveo američki predsjednik Donald Trump. Dobar dio prošle godine hrvatski su izvoznici (kao i oni iz država članica EU) plaćali carine od 10 posto na većinu standardne robe, a nakon što je Vrhovni sud SAD-a protekloga mjeseca poništio te ranije carine, Trump ih je ubrzo vratio na 10 posto.

Hoće li ikada vidjeti odštetu zbog nezakonito nametnutih carina nije poznato, no šteta je već učinjena, a to pokazuju i brojke. Naime, podaci Ministarstva gospodarstva pokazuju da je u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2025. zabilježen pad izvoza medicinskih i farmaceutskih proizvoda, raznih gotovih proizvoda te električnih strojeva i uređaja u SAD, što su zapravo dominantni industrijski proizvodi u strukturi hrvatskog izvoza u SAD. Istovremeno je porastao uvoz zemnog plina iz SAD-a, uz pad uvoza pogonskih strojeva i kontrolnih instrumenata.