Uskršnja potrošnja ove godine mogla bi dosegnuti 2,26 milijarde eura

U četiri tjedna uoči ovogodišnjeg Uskrsa u Hrvatskoj će se potrošiti više od 2,26 milijardi eura, odnosno oko devet posto više nego prošle godine, procjenjuju u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), a potrošačima poručuju da biraju domaće proizvode gdje god mogu, jer time izravno podupiru domaću proizvodnju.

Iz HGK su u utorak izvijestili kako se pozitivni trendovi u prometu trgovine na malo bilježe od početka godine, a njihov nastavak očekuje se i u tjednima uoči i tijekom Uskrsa.

- To upućuje da bi blagdanska potrošnja, i prema broju izdanih računa i prema njihovom ukupnom iznosu, mogla nadmašiti prošlogodišnju - ocjenjuju u Sektoru za trgovinu HGK.

Iznose podatke Porezne uprave o fiskaliziranim računima u djelatnosti trgovine na malo (izuzev trgovine motornim vozilima i motociklima) koji potvrđuju nastavak rasta potrošnje u razdoblju od početka godine do 22. ožujka. U tom je razdoblju, naime, broja računa uvećan za 2,31 posto, a ukupni iznos računa za 6,40 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u siječnju 2026., u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet trgovine na malo realno je porastao za tri posto. Time se nastavlja rast realnog prometa u trgovini na malo, koji na godišnjoj razini traje već 34 mjeseca zaredom, konstatiraju iz HGK.

Napominju i kako je lani u četiri uskrsna tjedna izdano 119,5 milijuna računa te je ostvaren promet u iznosu od 2,07 milijardi eura. Na određene oscilacije, kažu, može utjecati i kalendarsko pozicioniranje Uskrsa, budući da je riječ o pomičnom blagdanu, zbog čega je za realniju sliku potrebno razmatrati dulje vremensko razdoblje.

Navode i da uskrsni tjedan tradicionalno donosi vrhunac potrošnje, osobito u tri dana uoči Uskrsa, na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu, a najviši iznos fiskaliziranih računa očekuje se u petak, kada se kupuje većina svježih namirnica.

Primjerice, na Veliki petak 2025. u trgovini na malo fiskalizirano je 110,67 milijuna eura.

Poziv potrošačima da biraju domaće proizvode

Iz HGK ističu i kako je početkom godine međunarodno okružje bilo relativno stabilno, a eskalacija sukoba na Bliskom istoku u ožujku naglo je pogoršala gospodarske uvjete i povećala neizvjesnost. Sukob je narušio opskrbu energentima i doveo do snažnog rasta cijena, a taj se učinak može preliti na cjelokupni opskrbni lanac.

- Unatoč visokoj razinu neizvjesnosti i izazovnom okruženju uvjetovanom geopolitičkom nestabilnošću te posljedično višim cijenama energenata i gnojiva, kao i rastom troškova proizvodnje, od početka godine promet u maloprodaji, i prema broju i prema iznosu fiskaliziranih računa bilježi pozitivan trend - kazala je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Ti pokazatelji, kako je rekla, upućuju na to da bismo u nadolazećim uskrsnim blagdanima, uz pretpostavku da se poremećaji na tržištu zadrže na što nižim razinama, mogli zabilježiti veću razinu potrošnje nego prošle godine.

- Istodobno, važno je da potrošači biraju domaće proizvode kad god je to moguće, jer time izravno podupiru domaću proizvodnju, gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta - poručila je Bogović.

Jaja poskupjela 10 posto

Što se tiče cijena namirnica koje se u većoj mjeri troše tijekom uskrsnih blagdana, iz HGK navode kako unatoč usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda, koja je u veljači iznosila 2,6 posto, cijene pojedinih proizvoda i dalje pokazuju trend rasta.

Prema podacima za veljaču, najveći porast zabilježen je kod jaja (10 posto), svježe ribe (7 posto) te svježe janjetine (7,2 posto), kao i junetine i teletine (20 posto). Kod namirnica za pripremu kolača maslac bilježi pad cijene već 11 mjeseci zaredom, cijena brašna je stabilna, dok cijena čokolade i dalje raste.