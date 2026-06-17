Talentstripe: znanost koja spaja prave ljude i prave poslove

Zapošljavanje ne treba biti igra na sreću za poslodavce i kandidate, smatraju u startupu Talentstripe iza kojeg stoje trojica sveučilišnih profesora psihologije

Postoji trenutak koji poznaje gotovo svatko tko je ikad tražio posao ili zaposlenika: osjećaj da negdje, na drugoj strani, postoji savršen spoj, samo se nikako ne uspijevaju pronaći. Poslodavci tjednima prosijavaju životopise i ipak prečesto zaposle pogrešnu osobu; kandidati šalju desetke prijava ne znajući gdje bi zapravo zasjali. Talentstripe, hrvatski startup nastao na sjecištu akademske psihologije i selekcijske prakse, postoji upravo zato da taj jaz premosti, i to ne nagađanjem, nego mjerenjem.

Misija prije proizvoda

Priču o Talentstripeu lakše je razumjeti ako se zna odakle dolaze njegovi ljudi. Suvlasnici su profesori i asistenti psihologije s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Zvonimir Galić, Mitja Ružojčić i Nikola Erceg - istraživači koji godinama, uz potporu Hrvatske zaklade za znanost, proučavaju ličnost, motivaciju i racionalno odlučivanje te pitanje koje stoji u srcu svake dobre odluke o zapošljavanju: po čemu se ljudi razlikuju i kako to pouzdano izmjeriti. Uz njih su četvorica stručnjaka iz tvrtke Selekcija.hr, vodećega domaćeg pružatelja usluga online procjene kandidata - Slobodan Jović, Fanika Ivaković, Dragan Prijić i Petar Vrkić - koji su kroz tisuće stvarnih selekcija naučili gdje klasični postupci zakazuju.

Spojivši laboratorij i praksu, postavili su si zadatak širi od pukog popunjavanja radnih mjesta: žele popraviti i olakšati način na koji se ljudi i poslovi uopće pronalaze. Jednoj strani štede novac, vrijeme i resurse i donose kandidata koji je pravi pogodak baš za to radno mjesto; drugoj daju priliku da nauče nešto o sebi i rade ondje gdje njihovi talenti najviše dolaze do izražaja. To je, kažu, posao koji ima smisla jer dobar spoj čovjeka i posla mijenja nečiji svakodnevni život.

Talentstripe - graf

Od ‘dobrog kandidata’ do ‘pravog kandidata za taj posao’

Klasični selekcijski postupci, smatraju u Talentstripeu, pate od dvaju nedostataka. Prvi je što mjere uzak skup osobina i nerijetko zaobilaze upravo one kompetencije koje su presudne danas, a bit će još važnije sutra: kritičko i analitičko mišljenje, rješavanje problema, prilagodljivost, otpornost, orijentaciju na postignuće te vještine komunikacije i suradnje, koje na svojim popisima poslova budućnosti ističu i Svjetski gospodarski forum, McKinsey i Deloitte. Drugi je nedostatak tiši, ali skuplji: čak i kad pronađu sposobnu osobu, klasični postupci slabo predviđaju hoće li se ona uklopiti baš u taj posao i tu organizaciju. Cijenu toga nesklada tržište danas plaća kroz 'veliko otkazivanje' (great resignation) i 'tiho odustajanje' (quiet quiting), pojave koje izviru iz nesklada između onoga što ljudi od posla očekuju i onoga što doista dobiju.

Odgovor Talentstripea zove se COMPETENT. To je sveobuhvatan, znanstveno utemeljen model od devet kompetencija, izgrađen na jednom od najuglednijih svjetskih okvira, ali prilagođen i proširen za potrebe suvremenoga tržišta. Njegova je posebnost u tome što istom mjerom opisuje i čovjeka i posao: koliko pojedinac posjeduje svaku od devet kompetencija i koliko svaku od njih traži određeno radno mjesto. Iz toga se rađa ono što intervju i životopis ne mogu dati - izravna, mjerljiva usklađenost (match) između profila kandidata i zahtjeva konkretnog posla. Talentstripe ne traži 'dobrog kandidata općenito', nego pravu osobu baš za taj posao; jer najbolji programer nije nužno najbolji izbor za svako programersko mjesto, a upravo tu razliku njihova aplikacija čini vidljivom i mjerljivom.

Što se mijenja za poslodavce

Za tvrtke promjena je vrlo praktična. Umjesto tjedana ručnog prosijavanja stotina prijava, Talentstripe kandidate rangira prema kompetencijama bitnima za konkretan posao i prema vjerojatnosti da će na njemu uspjeti pa poslodavac vrijeme i resurse ulaže samo u one koji doista odgovaraju. Cijeli se proces odvija u aplikaciji koja je jednako intuitivna poslodavcu i kandidatu: bez kompliciranih koraka i nepreglednih tablica, sve je doslovno na vrhu prsta. Procjena je k tome objektivna i nepristrana - počiva na mjerljivim kompetencijama, a ne na dojmu ili simpatiji - čime se smanjuje prostor za skupe pogreške i pristranosti. Krajnji rezultat nije samo brže i jeftinije zapošljavanje, nego i zaposlenici koji ostaju, angažirani su i produktivni jer rade tamo gdje pripadaju.

Talentstripe - aplikacija

Što se mijenja za kandidate

Vrijednost koju Talentstripe stvara nije jednosmjerna. Kandidatima aplikacija otvara prozor u svijet tržišta rada, pristup poslodavcima i prilikama skrojenima upravo prema njihovu profilu kompetencija, uz prijedlog radnih mjesta na kojima imaju najveću šansu biti zadovoljni i ostvariti svoj potencijal. No možda je najvrjedniji onaj dio koji se rijetko dobiva: iskreno ogledalo. Svatko dobiva personaliziranu povratnu informaciju o tome u čemu je jak, gdje ima prostora za rast i kako stoji u odnosu na druge kandidate na tržištu. Umjesto da nagađaju gdje se uklapaju, ljudi uče nešto o sebi, dobivaju konkretne smjernice za razvoj karijere i priliku da rade ondje gdje njihovi talenti najviše dolaze do izražaja.

Znanost kao temelj, ne kao ukras

Ono što Talentstripe razdvaja od običnih oglasnika za posao jest da iza svake njegove preporuke stoji istraživanje. Tim se i dalje bavi psihometrijskom valjanošću svojih mjera i primjenjuje najvaljanije pristupe mjerenja kompetencija. Pitanje kako najbolje izmjeriti 'pristajanje' čovjeka i posla za njih nije marketinška fraza, nego predmet ozbiljnoga znanstvenog rada koji objavljuju i izlažu na konferencijama. Tako prate najnovije svjetske trendove, ali ih i sami stvaraju, a u proizvod ugrađuju samo ono što je dokazano.

Iza svega stoji uvjerenje koje zvuči gotovo jednostavno: zapošljavanje ne mora biti igra na sreću. Spajajući vrhunsku psihologijsku znanost s desetljećima selekcijske prakse, Talentstripe gradi alat koji tvrtkama donosi produktivnije i postojanije zaposlenike, a ljudima posao u kojem će biti zadovoljniji i u kojem će rasti. Pravi čovjek na pravom mjestu - konačno mjerljivo, pouzdano i dostupno svima.