Akvizicije

Za preuzimanje Komparea zainteresirane tri europske kompanije

4. kolovoza 2026.
Slaven Kordić

Slaven Kordić

foto Dražen Lapić
Antonija Knežević
Antonija Knežević
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Indikativne ponude očekuju se krajem kolovoza, a među izainteresiranima su austrijska Russmedia te mađarski Bankmonitor i Hungarikum Alkusz.

Tri tvrtke zainteresirane su za preuzimanje Komparea. Kako Lider neslužbeno doznaje, riječ je o austrijskoj Russmediji te mađarskim kompanijama Bankmonitor i Hungarikum Biztosítási Alkusz, a indikativne ponude očekuju se krajem kolovoza. 

Iako iskazani interes još ne znači da će sve tri kompanije predati indikativne, a potom i obvezujuće ponude, zasad aktivno razmatraju akviziciju.

Iz navedenih tvrtki, kao ni iz fonda Invera Equity Partners u čijem je većinskom vlasništvu Kompare, nisu odgovorili na pitanja vezana za prodaju Komparea. Partner u Inveri, Slaven Kordić, tek je kratko poručio kako ne može ništa komentirati.

Prodajni proces produljio se izvan prvotnih najava. 

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Kompare#Russmedia#Bankmonitor#Hungarikum Biztosítási Alkusz#Slaven Kordić#Invera Equity Partners#Akvizicije
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right