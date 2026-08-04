Kripto
BIS upozorava: Stablecoini postaju novi kanal digitalne dolarizacije
4. kolovoza 2026.
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Nova analiza pokazuje da digitalni dolari u gospodarstvima u razvoju zaobilaze kapitalne kontrole i otežavaju posao središnjim bankama
Rastuća upotreba dolarski vezanih stablecoina u zemljama u razvoju i gospodarstvima u nastajanju stvara paralelni, teže nadziriv kanal pristupa američkom dolaru, sličan onome koji su desetljećima predstavljali devizni depoziti u bankama, ali s jednom ključnom razlikom – gotovo je neosjetljiv na kapitalne kontrole.
To je jedan od glavnih zaključaka nove publikacije Banke za međunarodne namire (BIS), čiji su autori Boris Hofmann, Aaron Mehrotra i Jan Paulick.
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