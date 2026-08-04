Dobit Saudi Aramca u plusu 33 posto, rekorde obaraju i američki divovi

Saudi Aramco povećao je kvartalnu dobit za 33 posto, a na valu viših cijena nafte profitirali su i ExxonMobil i Chevron

Saudi Aramco ovoga je tjedna izvijestio o rastu dobiti u drugom kvartalu koji je uslijedio nakon razdoblja blokade Hormuškog tjesnaca. Za tu najveću globalnu naftnu kompaniju neto dobit je u prošlom tromjesečju iznosila 125,2 milijarde saudijskih rijala iliti 33,4 milijarde dolara što je rast od 33 posto na godišnjoj razini.

Veći je to rast dobiti od očekivane, a najveći pokretač tog rasta su više cijene goriva zbog sukoba SAD-a i Irana. Taj sukob, koji traje više od pet mjeseci, već se širio izvan svojih glavnih bojišnica, a nedavno su u njega ušli i Irak i Egipat.

Aramco je na rat s Iranom odgovorio korištenjem svog naftovoda Istok-Zapad, dugog 1200 kilometara (746 milja), prema Crvenom moru, zaobilazeći Hormuški tjesnac kako bi održao izvoz na maksimalnom kapacitetu od sedam milijuna barela dnevno. Kompanija je prilikom objave financijskog izvještaja naglasila i da će nastaviti koristiti taj naftovod kako bi povećala fleksibilnost opskrbe.

- Unatoč nezapamćenom prekidu opskrbe kroz Hormuški tjesnac, nastavili smo pokazivati našu sposobnost održavanja kontinuiteta poslovanja kapitalizirajući našu raznoliku bazu imovine i višedesetljetno planiranje, uključujući stratešku infrastrukturu poput naftovoda Istok-Zapad, skladišnih kapaciteta i izvoznih terminala - rekao je predsjednik i izvršni direktor Aramca Amin H. Nasser.

Američki naftaši s ogromnim rastom dobiti

- To nam je omogućilo održavanje proizvodnje i izvoza, uz istovremeno unapređenje ključnih projekata, unatoč izazovnom regionalnom okruženju - dodao je. Uprava planira 21,9 milijardi dolara isplatiti dioničarima kroz dividendu tijekom sljedeća tri mjeseca.

U svom izvještaju nekoliko puta su naglasili da je rast u prošlom kvartalu prvenstveno posljedica viših cijena rafiniranih i kemijskih proizvoda te sirove nafte, napominjući da je to djelomično poništeno manjim prodanim količinama sirove nafte te rafiniranih i kemijskih proizvoda.

No, nije jedino Saudi Aramco profitirao u ratu na Bliskom istoku. Američki naftni giganti Exxon Mobil i Chevron u drugom su kvartalu također zabilježili ogroman rast dobiti. ExxonMobil je ostvario neto dobit u iznosu od 14,5 milijardi dolara, a Chevron 12,2 milijarde dolara. Obje brojke predstavljaju približno dvostruko ili više nego dvostruko veći iznos u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Chevronov rezultat opisan je kao kvartalni rekord, dok je Exxonov najjači od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kao glavni pokretač izvršni direktori kompanija i analitičari također navode tekući rat u Iranu, koji je smanjio proizvodnju nafte širom regije Perzijskog zaljeva i poremetio globalne rafinerske operacije. Dodatni čimbenici uključuju ukrajinske napade na ruske rafinerije i smanjeni izvoz naftnih derivata iz Kine, što je sve skupa smanjilo ponudu rafiniranih proizvoda na globalnom tržištu. Obje su kompanije povećale proizvodnju na gotovo rekordne razine te upravljaju rafinerijama blizu maksimalnog kapaciteta.