Rotor kod S-Parka pod povećalom: Gradi li se na tuđem zemljištu?

Sporna je Varteksova čestica od 23 četvorna metra, ali i državna parcela preko koje navodno prolazi prometni zahvat za S-Park.

Trakavica oko Varteksa dobila je novo poglavlje. Nakon sporova oko prava prvokupa i naplate preostalih tri milijuna eura za zemljište na kojem se gradi trgovački centar, u fokus dolazi zakonitost gradnje same pristupne infrastrukture. Otvara se pitanje jesu li rotor i prometnice uz novi S-Park u Varaždinu projektirani i građeni preko čestica bez riješenih imovinskopravnih odnosa, odnosno je li građevinska dozvola izdana u skladu sa zakonom.