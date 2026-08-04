Maistra s novom članicom Uprave, Tvinu odobreno otvaranje predstečaja

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Jadranka Gojtanić imenovana je članicom Uprave MAISTRE.

Njezin mandat počeo je 1. kolovoza 2026. i trajat će do 31. prosinca 2027., odnosno do isteka mandata ostalih članova Uprave. Dosadašnja direktorica marketinga i prodaje pridružuje se Upravi odlukom Nadzornog odbora donesenom 22. srpnja, čime se Uprava širi na četiri člana.

Uz predsjednika Uprave Tomislava Popovića u njoj su Marko Pokrajac i Juraj Šikonja. Gojtanić je prije vođenja marketinga i prodaje u Maistri bila na čelu projektnog ureda (PMO), a tijekom karijere radila je i na projektima digitalne transformacije, razvoju marketinških i operativnih strategija te provedbi inicijativa povezanih s ESG-om. Profesionalno iskustvo stekla je i u Generalturistu te Falkensteiner Hotels & Resortsu, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te završila Executive MBA na IEDC-u Bled School of Managementu.