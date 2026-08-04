Sve više građana EU ulaznice kupuje online, Hrvatska iznad prosjeka

Eurostat bilježi rast online kupnje ulaznica u EU, a Hrvatska je iznad prosjeka. DZS otkriva da to čini trećina korisnika interneta

Građani Europske unije sve češće kupuju ulaznice za koncerte, sportske događaje, festivale i druge priredbe putem interneta.

Prema najnovijim podacima Eurostata, tijekom 2025. godine 26,8 posto stanovnika EU-a kupilo je online ulaznice u razdoblju od tri mjeseca prije provođenja istraživanja o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i među pojedincima. To je 3,8 postotnih bodova više nego godinu ranije, što potvrđuje nastavak rasta digitalne kupnje u Europskoj uniji.

Najveći udio građana koji ulaznice kupuju putem interneta zabilježen je u Irskoj, gdje je to učinilo 51,5 posto stanovništva. Slijede Nizozemska s 48,1 posto i Danska s 47,9 posto. Na začelju su Bugarska (11,4 posto), Rumunjska (12,6 posto) i Italija (14,2 posto).

Hrvatska iznad prosjeka EU

Hrvatska se, prema Eurostatovoj usporedbi država članica, nalazi iznad prosjeka Europske unije, što pokazuje da domaći građani sve češće koriste digitalne kanale za kupnju ulaznica za kulturna, sportska i druga događanja.

Prema podacima Eurostata, 28,3 posto građana Hrvatske u dobi od 16 do 74 godine tijekom 2025. godine kupilo je putem interneta ulaznice za događanja, dok prosjek EU-a iznosi 26,8 posto.

To potvrđuju i detaljniji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Prema njihovu istraživanju, 33 posto korisnika interneta u Hrvatskoj tijekom 2025. godine kupilo je putem interneta ulaznice za jedno ili više kulturnih događanja. Među kupcima je bilo 53,9 posto žena, dok su najaktivniji bili mladi u dobi od 16 do 24 godine te građani između 35 i 44 godine.

Pritom valja napomenuti da se metodologije razlikuju. Eurostat uspoređuje udio u ukupnoj populaciji u dobi od 16 do 74 godine, dok DZS-ov pokazatelj obuhvaća samo korisnike interneta, zbog čega se dvije brojke ne mogu izravno uspoređivati.

Najnoviji podaci potvrđuju da internetska kupnja ulaznica postaje sve važniji kanal prodaje u Europi, osobito u razdoblju ljetne festivalske i turističke sezone, kada potražnja za koncertima, sportskim natjecanjima i drugim događanjima tradicionalno doseže vrhunac.