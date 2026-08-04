Tvornica litija u Gospiću mora na procjenu utjecaja na okoliš

Ministarstvo je tek nakon izgradnje utvrdilo da je pogon bio pogrešno klasificiran te sada traži punu studiju utjecaja na okoliš.

Već izgrađeni pogon za preradu litija u Industrijskoj zoni Smiljansko polje kod Gospića morat će proći puni postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije zaključilo je da se zbog potencijalnih rizika za podzemne vode, tlo, zrak i zdravlje ljudi ne može isključiti značajan negativan utjecaj. Zbog toga je tvrtki Jedro DS Innovation naložilo izradu studije utjecaja na okoliš.

U pogonu bi se nabavljeni litijev karbonat kemijskim postupkom prerađivao u litijev hidroksid monohidrat, sirovinu koja se, među ostalim, koristi u proizvodnji baterija.

Odluka Ministarstva posebno je značajna jer je donesena naknadno, nakon što je pogon već izgrađen. Investitor je postrojenje izgradio na temelju pravomoćne građevinske dozvole i tadašnjih pozitivnih mišljenja nadležnih tijela, a prema njegovim ranijim navodima, u gradnju i opremanje pogona uloženo je oko 11 milijuna eura.

Planirani kapacitet pogona iznosi 10.000 tona litijeva hidroksida monohidrata godišnje. Za takav obujam proizvodnje svake bi godine trebalo dopremiti oko 8.800 tona litijeva karbonata i 7.300 tona kalcijeva oksida, dok bi kao nusproizvod nastajalo približno 11.890 tona kalcijeva karbonata, odnosno kemijski dobivene krede. Postrojenje je projektirano za kontinuirani rad od oko 7.600 sati godišnje.