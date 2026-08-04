Plenković: Hrvatska će imati dovoljno struje, opskrba je sigurna

Premijer Andrej Plenković rekao je da je sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena i da će struje biti dovoljno

Premijer Andrej Plenković rekao je da je sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena i da će struje biti dovoljno.

- Što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena (...). Nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električke energije - rekao je Plenković odgovarajući na pitanje mogu li se problemi s opskrbom zbog niskog vodostaja rijeka s kojima se suočavaju susjedne zemlje, preliti i na Hrvatsku.

Plenković u utorak boravi u Bolu na Braču, u povodu Dana općine.

Kada je riječ o Nuklearnoj elektrani Krško, rekao je da je i ondje stanje stabilno. - Za sada je sve pod kontrolom i s te strane nema nikakve ugroze - istaknuo je Plenković.

Izvijestio je da je jučer kontaktirao s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom, koji je pak u kontaktu sa slovenskim kolegom, a da će se danas sastati s predsjednikom uprave HEP-a razgovarati o situaciji s nuklearkom.

- Za sada, prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna - rekao je Plenković.

Komentirao je rezultate turističke sezone, rekavši kako podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju plus u odnosu na prošlog godinu.

- Sezona je bolja nego što je bila prošlogodišnja, to se vidi iz fiskalizacije i prometa. Mislim da je to vrlo dobro i nadam se da smo zadržali epitet konkurentnosti Hrvatskog turizma i ovoj turističkoj sezoni -rekao je Plenković.