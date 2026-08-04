Amazon prvi put vrijedi više od 3 bilijuna dolara zahvaljujući AI-ju

Amazonova tržišna vrijednost u ponedjeljak je prvi put premašila tri bilijuna dolara, potaknuta snažnim rastom dionice nakon dobrih poslovnih rezultata i pokazatelja da procvat umjetne inteligencije stvara novu potražnju za njegovim cloud uslugama, koje su glavni pokretač dobiti kompanije, prenosi Reuters.

Dionica Amazona porasla je oko pet posto, na rekordnih 285,01 dolar, čime je od početka godine u plusu više od 23 posto.

Snažan uzlet uslijedio je nakon prošlotjedne objave financijskih rezultata, kada je Amazon zabilježio najveći jednodnevni rast dionice od travnja 2012. godine. Kompanija je pritom ostvarila najbrži rast poslovanja svog cloud odjela Amazon Web Services (AWS) u više od četiri godine te povećala procjenu ovogodišnjih kapitalnih ulaganja. AWS je ključni generator dobiti Amazona, a upravo je nastavak snažnih ulaganja u umjetnu inteligenciju dodatno ohrabrio tržište.

Prošlog tjedna Amazonova je dionica zabilježila najveći jednodnevni rast od travnja 2012., nakon što je kompanija sa sjedištem u Seattleu objavila najbrži rast svog cloud poslovanja u više od četiri godine te povećala procjenu godišnjih kapitalnih ulaganja.

- Amazon je vjerojatno najreprezentativnija kompanija današnjeg gospodarstva. To je istodobno priča o potrošačima i priča o umjetnoj inteligenciji - izjavio je Mark Hackett, glavni tržišni strateg u Nationwideu.

Dodao je kako je najveća dvojba uoči sezone objave rezultata bila hoće li najveći pružatelji cloud infrastrukture smanjiti ulaganja u umjetnu inteligenciju.

– To nismo vidjeli ni kod Amazona ni kod Microsofta, što je tržištu poslalo mnogo širi signal da je sve u redu – rekao je Hackett.

Rast su u ponedjeljak zabilježile i dionice drugih tehnoloških divova. Microsoft je ojačao četiri posto, Meta šest posto, Alphabet 3,6 posto, a Oracle pet posto.

Microsoft je prošlog tjedna objavio da očekuje kako će ostati kompanija s pozitivnim novčanim tokom i tijekom fiskalne 2027. godine te prognozirao kapitalna ulaganja niža od procjena Wall Streeta, što je potaknulo najveći jednodnevni rast njegove dionice od 2008. godine.

S druge strane, Tesla i Alphabet u posljednjem su tromjesečju zabilježili negativan novčani tok, pri čemu je Alphabet to ostvario prvi put, dok je slobodni novčani tok Mete pao 91 posto jer su kompanije nastavile ulagati milijarde dolara u razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

– Počinjemo uočavati razliku između pobjednika i gubitnika među kompanijama iz skupine Magnificent Seven. Dugo su ih investitori promatrali kao jednu veliku kompaniju, no nakon prošlotjednih kretanja tržište ih ponovno vrednuje pojedinačno, što je zdrav znak da se ravnoteža vraća – rekao je Hackett.

Apple, Microsoft, Alphabet i Nvidia jedine su kompanije koje su prije Amazona dosegnule tržišnu vrijednost od tri bilijuna dolara. Nvidia je trenutačno najvrjednija kompanija na svijetu, s tržišnom kapitalizacijom koja se približava pet bilijuna dolara.

Amazonu, koji je Jeff Bezos osnovao 1994. godine, trebalo je nešto više od dvije godine da poveća tržišnu vrijednost za dodatnih bilijun dolara, nakon što je granicu od dva bilijuna prvi put dosegnuo u lipnju 2024.

Poslovanje Amazon Web Servicesa (AWS) profitiralo je zahvaljujući širenju partnerstava, uključujući ugovore o cloud infrastrukturi i isporuci čipova s OpenAI-jem, Anthropicom i Metom te drugim kompanijama.