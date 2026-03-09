Info

U Boss storeu u Arena Centru održan meet&greet sa Sergejem Ćetkovićem

9. ožujka 2026.
Događanju su prisustvovali predstavnici medija te ljubitelji njegove glazbe, koji su rado iskoristili priliku za osobni susret s pjevačem

U trgovini BOSS Store - Arena Centar Zagreb, u četvrtak 5. ožujka 2026., povodom prve godišnjice obnovljene i proširene trgovine održano je posebno druženje s poznatim glazbenikom Sergejem Ćetkovićem.

Uoči svog velikog subotnjeg koncerta u Areni Zagreb, na meet & greet događanju prvi se put predstavio i u ulozi novog ambasadora brenda BOSS, osvojivši prisutne karizmom, samouvjerenošću i bezvremenskom elegancijom.

Događanju su prisustvovali predstavnici medija te ljubitelji njegove glazbe, koji su rado iskoristili priliku za osobni susret, zajedničko fotografiranje i kratki razgovor s pjevačem. Posebno oduševljenje izazvao je trenutak kad je svojim prepoznatljivim baršunastim glasom otpjevao nekoliko svojih najvećih hitova.

U trgovini BOSS Store na prvom katu Arena Centra Zagreb već su dostupne najnovije ženska i muška kolekcija proljeće/ljeto. S čistim linijama, laganim materijalima i promišljenim detaljima, kolekcije donose suvremen i samouvjeren stil koji spaja eleganciju i ležernost, dok smireni prirodni tonovi dodatno naglašavaju njezinu lakoću i profinjenost.

