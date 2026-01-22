U novom Lideru saznajte kako napisati poslovni plan

Analiziramo prve rezultate za 2025., poslovanje Zlatarne Dodić te sudbinu Vjesnikova nebodera. Donosimo i prilog o trendovima u telekomima

Proces pisanja plana često je prvi trenutak u kojem se ideja prestaje promatrati intuitivno i počinje secirati racionalno. Upravo tada poduzetnici prvi put nailaze na vlastita ograničenja te rupe u logici i pretpostavkama. Zato smo naslovnu temu novog Lidera posvetili pisanju poslovnog plana.

U sjeni nagađanja kojeg će predsjednika Donald Trump poželjeti oteti, koji dio kugle anektirati i koju će svjetsku nagradu tražiti da mu dobitnik donese u Bijelu kuću, ipak se odvija ekonomski život. U Hrvatskoj, kad je o poduzetništvu riječ, sve je više primjera downsizinga. Razočarani, ali još ipak donekle racionalni osnivači malih i srednjih tvrtki sve se češće odlučuju svjesno, bez prisile bankrota, drastično smanjiti svoje biznise, piše Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera.

Hrvatski znanstvenici nisu rijetkost na inozemnim sveučilištima, ali nije čest slučaj da dobiju prestižnu nacionalnu nagradu zemlje u koju su došli. Stoga je odjeknula vijest da je ekonomistica Sonja Perković dobitnica prestižne danske Tietgenove nagrade, jedne od najuglednijih u području društvenih znanosti.

Perković je izvanredna profesorica na Sveučilištu u Aarhusu i gostujuća profesorica na EFZG-u, a nagrađena je za svoja istraživanja o ponašanju potrošača. Za Lider objašnjava koji rizici vrebaju iz digitalnog marketinga i što hrvatski akademski sustav može naučiti od danskoga.

Rezultati 23 tvrtke koje su već predale izvješća za 2025. pokazuju usporen rast prihoda i blag pad dobiti ili gubitak pod pritiskom rastućih troškova rada. Bila je to godina stege u kojoj su se postavljali temelji za nove izazove – neke su tvrtke to činile uspješnije, a neke manje uspješno.

U novom broju Franjo i Filip Dodić otkrivaju detalje zanatske proizvodnje nakita Zlatarne Dodić koju usavršavaju već 55 godina. Analiziramo i poslovanje tvrtke Eurco koja je pobijedila na natječaju za rušenje Vjesnikova nebodera, iako čeka odluku Državne komisije zbog žalbe uložene u posljednji tren.

Moćna infrastruktura telekoma preduvjet je za tzv. agentsku ekonomiju, poslovni model u kojem specijalizirani AI agenti, autonomni softverski sustavi pogonjeni umjetnom inteligencijom, samostalno obavljaju poslovne zadatke koje su dosad radili ljudi. Naslovna je to tema ovotjednog priloga 'Trendovi u telekomunikacijama', u kojemu se dotičemo i digitalne inkluzije, ali i sve bližeg roka za usklađivanje sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti.