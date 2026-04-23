Velebit-Promet, dio Liburnia Grupe, uvodi napredni SPMT transporter

Novi modularni sustav omogućuje efikasniju manipulaciju teških tereta u zahtjevnim industrijskim i lučkim uvjetima.

Velebit-Promet, dio Liburnia Grupe, proširio je svoje kapacitete uvođenjem Cometto samohodnog modularnog transportera (SPMT), čime dodatno jača sposobnost prijevoza i manipulacije teških i vangabaritnih teretima.

Novi SPMT s 8 osovinskih linija iz Cometto MSPE linije, ima nosivost do 70 tona po osovini. Namijenjen je preciznom manevriranju i kontroliranom pomicanju teških komponenti, posebno u lučkim i industrijskim okruženjima gdje ograničen prostor i operativna složenost zahtijevaju visoku razinu točnosti.

Opremljen 360-stupanjskim elektroničkim upravljanjem i hidrauličkim podizanjem, SPMT omogućuje učinkovito pozicioniranje tereta bez nepotrebnog premještanja. Time se povećava sigurnost i operativna učinkovitost kroz sve faze transporta.

Velebit Promet

SPMT će se koristiti na projektima koje vode Velebit-Promet i Liburnia Grupa, uključujući operacije u lučkim i industrijskim okruženjima u Hrvatskoj i šire u regiji. Njegovo uvođenje dio je kontinuiranog razvoja internih kapaciteta s ciljem zadržavanja potpune kontrole nad složenim logističkim procesima.

Ova investicija odražava kontinuirani pristup Velebita i Liburnije razvoju vlastitih kapaciteta, s naglaskom na preciznost, pouzdanost i operativnu kontrolu u zahtjevnim transportnim uvjetima. Riječ je ujedno o jednom od prvih SPMT rješenja ove konfiguracije na hrvatskom tržištu, s jednom od najveće trenutno dostupne nosivosti.

Liburnia Grupa je logistička tvrtka s prisutnošću diljem Europe, specijalizirana za projektne terete, teški transport i pomorske usluge. Kroz svoje tvrtke, uključujući Liburnia Pomorsku Agenciju, Tanta Agenciju i Velebit-Promet, grupa pruža koordinirana, cjelovita logistička rješenja za složene transportne zahtjeve.

Osnovan 1992. godine sa sjedištem u Zagrebu, Velebit-Promet je tvrtka za cestovni prijevoz specijalizirana za prijevoz teških i vangabaritnih tereta, a od 2021. godine dio je Liburnia Grupe. Kao dio šire logističke mreže, kombinira vlastiti vozni park i stručnost s integriranim projektnim i pomorskim uslugama.

Zajedno, Liburnia Grupa i Velebit-Promet podržavaju projekte koji zahtijevaju precizno planiranje i pouzdanu izvedbu, uz fokus na sigurnost, operativnu kontrolu i dosljednu isporuku diljem Europe.