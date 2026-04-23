Revolut u RH blizu 700 tisuća korisnika, osim IPO-a fokus i na AI-ju

Baza korisnika Revoluta u Hrvatskoj u 2025. rasla je 30 posto, volumen transakcija 46 posto, a broj zajedničkih računa čak 80 posto

Najpoznatija neobanka na svijetu ipak neće na burzu ove godine. Iako se najavljivalo da bi ove godine Revolut mogao napraviti IPO za londonskoj burzi, izvršni direktor tog fintecha Nik Storonsky ovoga je tjedna u intervjuu s Davidom Rubensteinom izjavio da IPO-a neće biti prije 2028. čime se produljuje vremenski okvir za jedno od najiščekivanijih izdanja u Europi.

Storonsky je poručio da će tvrtka razmotriti pokretanje sekundarne prodaje dionica prije IPO-a, a Bloomberg je ranije izvijestio da bi nova prodaja dionica mogla biti do kraja ove godine.

Posljednja sekundarna prodaja dovršena je u studenom te je Revolut tada procijenjen na 75 milijardi dolara dok je godinu ranije procijenjen na 45 milijardi. Kako je valuacija rasla tako je Revolut ubrzavao i planove za međunarodnu ekspanziju.