Gotovo 200 tisuća građana s blokiranim računima

Ukupan dug građana i poduzeća premašio je 4,8 milijardi eura na kraju ožujka, prema podacima Fine

Na kraju ožujka ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 197,3 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od 3,1 milijarde eura, kao i 13,9 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 420,2 milijuna eura, objavila je Financijska agencija (Fina).

Na kraju ožujka evidentiran je 197.291 'blokiran građanin', što je za 0,2 posto manje nego u prethodnom mjesecu i jedan posto manje nego prije godinu dana. Glavnica njihova duga na kraju ožujka iznosila je 3,1 milijardu eura, što je za 1,2 posto više u odnosu na veljaču i 3,9 posto više u odnosu na ožujak 2025. godine.

Kada se glavnici od 3,1 milijardu eura pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem ožujka iznosio je 4,3 milijarde eura. Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 630 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 700 milijuna eura, navodi Fina.

Dug poslovnih subjekata na mjesečnoj razini smanjen za 4,1 milijun eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem ožujka u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentiran je 13.941 poslovni subjekt, što je za 571 poslovni subjekt (4,3 posto) više u odnosu na veljaču ove godine i 920 poslovnih subjekata (7,1 posto) više u odnosu na ožujak 2025. godine.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 420,2 milijuna eura, što je za 4,1 milijun eura (jedan posto) manje nego u veljači ove godine. i 368,6 milijuna eura (46,7 posto) manje nego u ožujku 2025. godine. Dug po kamatama iznosio je 104,2 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju ožujka dosegnuo 524,5 milijuna eura.

Od 13.941 poslovnog subjekta koji nije podmirio dospjele osnove za plaćanje, 6.103 su pravne osobe (43,8 posto), na koje se odnosi 288,7 milijuna eura ili 68,7 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.838 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 131,5 milijuna eura.

U odnosu na stanje u veljači 2026. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 7,3 posto, dok je iznos neizvršenih osnova manji za 1,5 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 2,1 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova za 0,2 posto, pokazuju podaci Fine.