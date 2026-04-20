Novi food court sa 600 mjesta i novi brendovi

Na drugom katu Arena Centra otvoren je novi food court koji se prostire na 3500 m2 i donosi suvremen dizajn i novo gastronomsko iskustvo

Novi food court ističe se modernim arhitektonskim rješenjima, a svi postojeći zakupci dobili su osvježen i suvremeniji izgled svojih prostora. Uz već poznate gastro koncepte, ponuda je obogaćena novim brendovima i inovativnim konceptima: Purple Monkey donosi azijski fusion s modernim twistom inspiriranim kuhinjama od Bangkoka do Tokija, Meatless uvodi veganski koncept, a Curry Bowl prelazi sa street-lokacije u šoping-centar, čime širi svoju dostupnost.

Dodatnu vrijednost projektu daje i najava dolaska Taco Bella, što je ujedno njegov ulazak na hrvatsko tržište, čime će Hrvatska uskoro dobiti još jedan globalno prepoznati brend. Novi food court Arena Centra projektirao je mladi arhitektonski studio OCD, a kapacitet prostora udvostručen je s dosadašnjih 300 na čak 600 sjedećih mjesta, čime je znatno povećana funkcionalnost i udobnost za posjetitelje.

Šira transformacija

Ovaj projekt dio je šire transformacije Arena Centra, koja se odvija u nekoliko faza, a obuhvaća ukupno 20 tisuća m2. Cilj je implementacija novih te znatno unaprijeđenih postojećih formata, uz kontinuirano podizanje standarda ponude.

Prva faza projekta uključivala je otvorenje KFC drive thru-restorana, renovaciju Zare, koja je među prvima u svijetu predstavila svoj novi koncept, te otvaranje Nikeova i adidasova flagship storea, uz cjelokupno redefiniranje sportskoga clustera unutar Centra.

Strateško premještanje food courta omogućilo je revitalizaciju drugoga kata i unaprijedilo funkcionalnost Centra kao moderne destinacije s vrhunskim šoping-iskustvom. Istodobno otvoren je prostor za razvoj novih maloprodajnih formata na njegovoj prijašnjoj lokaciji.

– Riječ je o velikom investicijskom ciklusu kojim kontinuirano unapređujemo ponudu i infrastrukturu Centra, s ciljem dugoročnog jačanja njegove tržišne pozicije i stvaranja dodatne vrijednosti za zakupce i posjetitelje – izjavio je Tomislav Dekalić, regionalni direktor.

– Uvođenjem novih gastrokoncepata, ali i dolaskom brendova koji su novost na hrvatskom tržištu, poput Taco Bella, potvrđujemo svoj strateški smjer kontinuiranog obogaćivanja ponude. Posebno nas veseli dovođenje inovativnih koncepata poput Meatlessa i Curry Bowla, koji svojim jedinstvenim pristupom prehrani prenose vrijednosti održivosti, kvalitete i prilagodbe suvremenim potrebama naših posjetitelja – dodala je Nataša Milašinčić, centre i leasing managerica Arena Centra.

Potvrda liderske pozicije

Otvorenjem novog food courta Arena Centar učvršćuje svoju poziciju vodeće šoping i lifestyle-destinacije, nudeći posjetiteljima cjelovito iskustvo boravka. Kao dio grupe NEPI Rockcastle, Centar potvrđuje svoju tržišnu lidersku poziciju kroz razvoj ponude i jasnu viziju maloprodaje. Uvođenjem novih brendova i inovativnih koncepata kontinuirano odgovara na potrebe suvremenih kupaca.

O Arena Centru:

Arena Centar je više od 15 godina nezaobilazna destinacija za šoping i zabavu u Zagrebu i širem okružju. S gotovo 200 trgovina vodeći je centar zabave, mode i ljepote, a Arena Park nudi pristupačne brendove koji savršeno nadopunjuju bogatu ponudu. Arena Centar je ključni projekt grupacije NEPI Rockcastle, najvećeg vlasnika, upravitelja i developera trgovačkih centara u srednjoj i istočnoj Europi (CEE). Portfelj tvrtke vrijedan više od osam milijardi eura, proteže se kroz osam zemalja CEE-a i uključuje 60 komercijalnih nekretnina.