Autonomija smrada: Zašto Kolindi više smrdi ono što ne narušava ugled?

Bocnula je Kitarović zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića, što je uobičajena razonoda gotovo svakog HDZ-ovca posljednjih šest godina

Dugo je šutjela, a kad je odlučila progovoriti, izabrala je temu u kojoj nema nikakva stvarnog rizika. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svoju je 'dugogodišnju šutnju' prekinula zbog otpada u središtu Zagreba, i to u trenutku kad se hrvatski sport suočava s jednom od najtežih institucionalnih afera posljednjih godina. Dok joj smeta miris truleži ispod prozora u središtu Zagreba, čini se da njezini visokoosjetljivi diplomatski senzori potpuno zakazuju pred smradom koji dopire iz krovnih sportskih institucija.