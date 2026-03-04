ENT i Crnogorski Telekom nastavljaju suradnju u modernizaciji 5G mreže

Partnerstvo s ENT-om rezultiralo je time da je mreža Crnogorskog Telekoma proglašena mrežom s najvećom pokrivenošću 4G i 5G signalom

Ericsson Nikola Tesla i Crnogorski Telekom potpisali su sporazum kojim nastavljaju suradnju usmjerenu na modernizaciju i unaprjeđenje 5G mreže Telekoma. Sporazum su na Mobile World Congressu u Madridu, najvećem svjetskom sajmu mobilnih i telekomunikacijskih tehnologija, potpisali predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović i izvršni direktor Crnogorskog Telekoma Stjepan Udovičić.

Partnerstvo s kompanijom Ericsson Nikola Tesla rezultiralo je time da je mobilna mreža Crnogorskog Telekoma službeno proglašena mrežom s najvećom pokrivenošću 4G i 5G signalom u Crnoj Gori, uz performanse i dostupnost iznad razine mnogih EU zemalja. Ugovor definira daljnji razvoj 5G mreže kroz kontinuirano unaprjeđenje kvalitete usluga, povećanje kapaciteta i širenje pokrivenosti u skladu s rastućim zahtjevima korisnika i stalnim praćenjem performansi mreže.

Planirano je dodavanje 5G kapaciteta u opsegu 3,6 GHz u gradskim i prigradskim zonama gdje je potražnja najveća te postoji potražnja za mrežnim kapacitetima većih propusnosti, kao i puštanje u rad novih baznih stanica radi rasterećenja postojećih kapaciteta i poboljšanja kvalitete usluge. U ruralnim područjima predviđena je daljnja modernizacija postojećih i izgradnja novih 5G lokacija uz optimalnu upotrebu 5G spektra u opsegu 700 MHz, čime će se unaprijediti pokrivenost 5G signalom kao i kapacitet postojeće 5G mreže, uključujući ispunjavanje obveza prema Agenciji EKIP na temelju dodijeljenog spektra.

- Produljenje ovog partnerstva potvrđuje našu jasnu stratešku opredijeljenost da korisnicima u Crnoj Gori osiguramo mrežu najviše kvalitete ulaganjem u 5G i daljnju modernizaciju infrastrukture. Naš cilj je da ostanemo tehnološki lider i pouzdan digitalni partner građana i gospodarstva, uz standarde koji su usporedivi s najrazvijenijim europskim tržištima i ambiciju da isporučimo i iznad te razine. Zajedno s Ericssonom Nikolom Teslom nastavljamo graditi mrežu koja odgovara rastućim potrebama korisnika i koja omogućuje i ubrzava digitalnu transformaciju društva u Crnoj Gori - istaknuo je Udovičić.

- Nastavak ovog partnerstva kojim se dodatno učvršćuje kontinuirana suradnja Crnogorskog Telekoma i Ericssona Nikole Tesle potvrda je našeg dugogodišnjeg zajedničkog uspjeha i jasne strateške predanosti razvoju moderne i pouzdane mobilne infrastrukture. Produljenje suradnje odraz je povjerenja u našu tehnološku izvrsnost, sposobnost isporuke i stručnost naših timova. Veselim se što ćemo i u nadolazećem razdoblju zajedno nastaviti modernizirati mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma i uvoditi 5G tehnologije koje osiguravaju vrhunsko korisničko iskustvo i najviše standarde kvalitete - naglasio je Krajnović.