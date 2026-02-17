Dobit Ericsson Nikola Tesla porasla 13,8 posto unatoč padu prihoda

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 64,7 milijuna eura, što je smanjenje od 2,6 posto, a na izvoznim tržištima 30,5 milijuna eura i pali su za 28 posto

Neto dobit Ericssona Nikole Tesle (ENT) u 2025. godini iznosila je 17,7 milijuna eura što je rast od 13,8 posto u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica dodatnog obračuna jednokratnog troška poreza u 2024. godini, izvijestila je u utorak ta kompanija.

Financijski pokazatelji, kako se navodi, potvrđuju stabilnost poslovanja. Bruto dobit iznosi 28,3 milijuna eura i gotovo je na razini prethodne godine, uz rast bruto marže na 11,9 posto, što je rezultat povoljnog prodajnog miksa te aktivnosti usmjerenih na optimizaciju poslovanja i troškovnu učinkovitost.

Operativna dobit iznosi 20,9 milijuna eura uz operativnu maržu od 8,8 posto.

Novčani tok od poslovnih aktivnosti ostvaren je u iznosu od 17,5 milijuna eura, a bilanca ostaje stabilna, s udjelom vlastitog kapitala od 41 posto u ukupnoj imovini.

Konsolidirani prihodi iznosili su 244,9 milijuna eura i manji su za 4,8 posto u odnosu na 2024., a pali su i konsolidirani rashodi, za 4,5 posto, na 223,4 milijuna eura.

Prihodi od prodaje iznose 238,6 milijuna eura, što predstavlja smanjenje od 4,4 posto u odnosu na 2024., kao posljedica manjih prihoda od prodaje na domaćem i izvoznim tržištima (prvenstveno kao posljedica dinamike modernizacijskih projekata na tržištu Kosova gdje je najveći dio aktivnosti modernizacije realiziran 2024.). Pad je, kako se navodi, djelomično neutraliziran porastom prodaje usluga za Ericsson.

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 64,7 milijuna eura, što je smanjenje od 2,6 posto, a na izvoznim tržištima (bez usluga za Ericsson) 30,5 milijuna eura i pali su za 28 posto.

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 143,4 milijuna eura, što je porast od 1,9 posto u odnosu na 2024. godinu.

Krajnović: Unatoč izazovima ostvareni stabilni rezultati

Predsjednik Uprave ENT Grupe Siniša Krajnović je kazao kako su unatoč zahtjevnim tržišnim okolnostima u 2025. godini ostvareni stabilni rezultati, a kompanija je bila usmjerena na realizaciju ključnih strateških ciljeva.

- Ukupni prihodi od prodaje iznosili su 238,6 milijuna eura, što je 4,4 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, ponajprije zbog niže razine aktivnosti na izvoznim tržištima te nešto slabije potražnje na domaćem tržištu. Istodobno, rast prihoda u segmentu usluga za Ericsson te daljnje jačanje naše uloge unutar globalne organizacije ublažili su kratkoročne negativne trendove i pridonijeli stabilnosti ukupnog poslovanja - istaknuo je.

Strateški fokus, kako je naveo, bio je usmjeren na tri ključna područja - jačanje vodeće pozicije u mobilnim mrežama, rast i diversifikaciju poslovanja u segmentu digitalnog društva te izvrsnost u području usluga za Ericsson (istraživanje i razvoj te usluge i rješenja za kupce).

U godini obilježenoj nastavkom ulaganja u 5G, rastom potražnje za digitalnim rješenjima i potrebom za većom operativnom učinkovitošću, Ericsson Nikola Tesla Grupa potvrdila je poziciju ključnog tehnološkog partnera domaćim i regionalnim operatorima te institucionalnim kupcima, rekao je.

Ulazeći u novu fazu razvoja, Ericsson Nikola Tesla Grupa, kako je kazao, još će se snažnije usmjeriti na jačanje tehnološkog vodstva i poslovne izvrsnosti.

Naglasak je na povećanju inovacijskog kapaciteta, produbljivanju suradnje s kupcima, partnerima, akademskom zajednicom i relevantnim institucijama te kontinuiranom razvoju talenata i organizacijske kulture.

Krajnović je kazao da se u kompaniji radi na pripremi nove dugoročne strategije ENT 2030, koja će definirati smjer rasta i transformacije Grupe u nadolazećem razdoblju.