Ericsson Nikola Tesla potpisao ugovore vrijedne 22 milijuna eura

Novi ugovori omogućuju agilnije upravljanje mrežnim sustavima i podršku održavanju Ericssonovih fiksnih i mobilnih mreža

Ericsson Nikola Tesla nastavlja jačati svoje poslovanje kroz niz strateških ugovora i stabilne financijske rezultate, potvrđujući svoju ulogu ključnog igrača u telekom i sigurnosnim rješenjima u regiji. Nedavno su potpisani ugovori ukupne vrijednosti više od 22 milijuna eura, uključujući poslove u području nacionalne i javne sigurnosti te telekomunikacija. Dio tih ugovora odnosi se i na suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova RH u segmentu nadzora vanjske granice EU, kao i na posao s HT-om Mostar koji obuhvaća pružanje podrške za održavanje Ericssonovih rješenja u fiksnoj i mobilnoj mreži, čime se osigurava agilnije upravljanje mrežnim sustavima.

Takvi poslovi nadovezuju se na niz ranije sklopljenih dogovora i suradnji tijekom 2025. godine. U svibnju prošle godine ENT je kroz konzorcij potpisao ugovore vrijedne više od 18 milijuna eura za digitalnu transformaciju i informatičke sustave državne uprave, uključujući projekt unapređenja IT sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i održavanje sustava za nadzor granica.

Na međunarodnom tržištu kompanija je realizirala i ugovore s operatorima na Kosovu vrijedne oko 8,5 milijuna eura, fokusirane na modernizaciju i proširenje mobilnih mreža, čime dodatno učvršćuje svoju prisutnost u regiji.

Financijski, ENT je u 2025. zabilježio stabilne rezultate unatoč izazovima tržišta: ukupni prihod od prodaje iznosio je oko 238,6 milijuna eura, uz rast neto dobiti na 17,7 milijuna eura i poboljšanje bruto marže.