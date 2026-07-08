Propisi

Nova birokracija: Tvrtke će državi pravdati svaki kilovatsat

8. srpnja 2026.
Birokracija u Japanu
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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Novi pravilnik u javnom savjetovanju donosi stroži režim praćenja potrošnje energije, imenovanje odgovornih osoba i javnu objavu ušteda.

Hrvatskim tvrtkama uskoro stiže još jedna nova, opsežna administrativna obveza. Veliki potrošači energije morat će državi detaljno polagati račune o svakom potrošenom kilovatsatu i javno objaviti strateške planove za uštedu. Dio je to obveza koje donosi novi Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom i energetskom pregledu poduzeća, koji se trenutno nalazi u javnom savjetovanju, a koji se donosi zbog usklađivanja s europskom Direktivom o energetskoj učinkovitosti.

Novi režim za velike potrošače 

Ključna granica za nove obveze postavljena je na 2,78 GWh prosječne godišnje krajnje potrošnje energije. Tvrtke koje prijeđu taj prag morat će dokazivati koliko energije troše, kako to računaju, tko je odgovoran za podatke i što planiraju učiniti kako bi potrošnju smanjile.

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#Propisi#Potrošnja Energije#Pravilnik O Sustavnom Gospodarenju Energijom#Administrativne Obveze#Energetska Učinkovitost#Eu Direktive
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