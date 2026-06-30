Nova pravila: Za razgledavanje nekretnine nema agencijske provizije

Na snagu stupa obavezan etički kodeks, stroži uvjeti rada i veća zaštita kupaca i prodavatelja

Izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje stupaju na snagu 7. srpnja, donose višu razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te istodobno jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača, rečeno je na konferenciji Hrvatske gospodarske komore.

Stručnjaci HGK-a smatraju da je dosadašnja nedorečena regulativa ostavljala prostor za različite neetične prakse koje su naštetile ugledu struke, a nova regulativa prilika je za nastavak održivog razvoja djelatnosti na temelju transparentnosti i povjerenja.

Poslove posredovanja, naglašeno je tijekom konferencije, mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u registru posrednika koji vodi Hrvatska gospodarska komora. Novost je i da svaki posrednik mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme.

Zakon jasno definira pravila naplate posredničke naknade, a preduvjet je sklopljen ugovor o posredovanju. Moguća je naplata posredničke naknade i od obje strane, i prodavatelja i kupca, ali njezin ukupan iznos ne smije prelaziti iznos posredničke naknade predviđen za tu vrstu posredovanja (kupnju ili najam), iz važećeg cjenika u trenutku sklapanja ugovora, rečeno je na konferenciji.

Također, Zakon jasno razdvaja dvije situacije: razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu. Prema novim pravilima, kupac koji želi isključivo razgledati nekretninu oglašenu na tržištu ne mora sklapati ugovor o posredovanju. Međutim, sve aktivnosti poput ciljane potrage prema kriterijima kupca, dostave ponuda, informiranja o novim prilikama, savjetovanja, pregovaranja te vođenja cjelokupnog kupoprodajnog procesa predstavljaju profesionalnu uslugu koja se uređuje pisanim ugovorom.

Etički kodeks postaje obavezan i za one posrednike koji ga nisu potpisali, što do sada nije bilo slučaj. Također, nova pravila, koja će na snagu stupiti 7. srpnja, uvode dodatni standard odgovornosti kroz obvezu dobrog ugleda posrednika i osoba povezanih s njegovim poslovanjem. Protiv njih se ne smije voditi kazneni postupak te ne smiju biti pravomoćno osuđeni za kaznena djela koja se odnose na gospodarske prijevare, zlouporabe povjerenja, pranje novca, porezne prijevare, koruptivna kaznena djela, krivotvorenja i druga propisana kaznena djela.

Dodatna sigurnost za građane, smatraju u HGK, podizanje je vrijednosti police osiguranja od odgovornosti za štetu. Prema novim pravilima, najniži osigurani iznos police ne smije biti manji od 100 tisuća eura po jednom štetnom događaju, odnosno 300 tisuća eura za sve štetne događaje tijekom jedne osiguravateljske godine

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović smatra da je razumljivo da se zakonodavni okvir periodično preispituje i unaprjeđuje obzirom na promjene u tržišnoj dinamici, razvoj poslovanja i rast očekivanja korisnika usluga.