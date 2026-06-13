Hajdaš Dončić otkrio da BDP nije ekonomija. Šteta što jest

Predsjednik SDP-a prošlog je vikenda predstavio kampanju 'Plenkovićeva inflacija' te je rekao da 'ekonomija nije BDP'

Tko u mladosti nije ljevičar, nema srca; tko u starosti nije konzervativac, nema pameti – ta čuvena izreka u vezi s kojom se povjesničari ne mogu složiti je li njezin autor Winston Churchill ili Georges Clemenceau aktualna je i danas. Tako The Economist piše kako se među generacijom Z sve više šire socijalističke ideje. U Velikoj Britaniji Zelena stranka predvođena Zackom Polanskim sve više otima biračko tijelo laburistima na krilima poruka o potrebi snažnijeg oporezivanja i veće uloge države u gospodarstvu. Avi Lewis, novoizabrani čelnik kanadske Nove demokratske stranke, traži ograničavanje cijena hrane i stanovanja.

Za mlade u 20-ima na bogatom Zapadu još je i razumljivo da su im takve ideje zgodne; nisu iz prve ruke vidjeli što se događa kad se cijene određuju dekretima. Iako smo na ovim prostorima mogli više puta vidjeti što se događa u takvim slučajevima, dio naših političara i dalje smatra – baš kao i generacija Z – da se životni standard može povećati potezom pera.

Jedan od onih koji su očito i dalje 'mladi u srcu' je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik kadrovski i idejno devastirane Socijaldemokratske partije (SDP). Možda i budući premijer ako lijevo-zelena koalicija napokon uspije poraziti Hrvatsku demokratsku zajednicu na izborima za dvije godine. Tijekom prošlog vikenda došao je u Varaždin kako bi građanima predstavio kampanju 'Plenkovićeva inflacija'. Prema medijskim izvješćima, rekao je da 'ekonomija nije BDP'.