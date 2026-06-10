Europska komisija upozorila Hrvatsku: Državi treba 14,6 milijardi eura

Bruxelles traži strožu kontrolu potrošnje, dok potrebe za zaduživanjem rastu, a trošak novog duga postupno poskupljuje

Europska komisija prošloga je tjedna donijela nekoliko preporuka za Hrvatsku, a u jednoj se osvrnula i na stanje u javnim financijama. Iz Bruxellesa su poručili da Hrvatska treba poduzeti mjere za poboljšanje kontrole neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prioritet ulaganjima koja potiču rast. Naime, Hrvatska znatno odstupa od preporučenih gornjih granica.

Prema izračunu Komisije, neto rashodi u Hrvatskoj porast će za 5,7 posto u ovoj godini, a ako se uračuna i prethodne dvije godine, kumulativno su veći za 37,5 posto. Projicirani rast neto rashoda u ovoj godini iznad je preporučene maksimalne stope rasta, što odgovara odstupanju od nešto više od 0,3 posto BDP-a na godišnjoj razini.