Tvrtke i tržišta

Promjena na čelu Dentsua, Lumini preuzeo domaćeg proizvođača rasvjete

31. srpnja 2026.
Vjekoslav Srednoselec

Vjekoslav Srednoselec

foto Domagoj Kunić
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Vjekoslav Srednoselec novi je direktor tvrtke DENTSU CROATIA umjesto Marije Grachnove.

Vjekoslav Srednoselec dugogodišnji je stručnjak za digitalni marketing i medijske strategije s više od 15 godina iskustva na čelnim pozicijama unutar marketinške industrije. Karijeru je gradio u agenciji Dentsu, gdje je prije preuzimanja čelne funkcije direktora za Hrvatsku godinama obnašao dužnost chief operating officera (COO) te vodio ključne digitalne i medijske projekte za vodeće domaće i međunarodne klijente.

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