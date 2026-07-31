Tvrtke i tržišta
Promjena na čelu Dentsua, Lumini preuzeo domaćeg proizvođača rasvjete
31. srpnja 2026.
foto Domagoj Kunić
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Vjekoslav Srednoselec novi je direktor tvrtke DENTSU CROATIA umjesto Marije Grachnove.
Vjekoslav Srednoselec dugogodišnji je stručnjak za digitalni marketing i medijske strategije s više od 15 godina iskustva na čelnim pozicijama unutar marketinške industrije. Karijeru je gradio u agenciji Dentsu, gdje je prije preuzimanja čelne funkcije direktora za Hrvatsku godinama obnašao dužnost chief operating officera (COO) te vodio ključne digitalne i medijske projekte za vodeće domaće i međunarodne klijente.
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