Promjena na čelu Dentsua, Lumini preuzeo domaćeg proizvođača rasvjete

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Vjekoslav Srednoselec novi je direktor tvrtke DENTSU CROATIA umjesto Marije Grachnove.

Vjekoslav Srednoselec dugogodišnji je stručnjak za digitalni marketing i medijske strategije s više od 15 godina iskustva na čelnim pozicijama unutar marketinške industrije. Karijeru je gradio u agenciji Dentsu, gdje je prije preuzimanja čelne funkcije direktora za Hrvatsku godinama obnašao dužnost chief operating officera (COO) te vodio ključne digitalne i medijske projekte za vodeće domaće i međunarodne klijente.