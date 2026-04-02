Na muci se poznaju junaci

Nožem se može rezati napetost na učestalim kolegijima malih, srednjih i velikih tvrtki. S ratom na Bliskom istoku došao je trenutak istine

Kroničar sezonskih pojava u hrvatskome gospodarstvu mogao je početkom ove godine biti ugodno iznenađen. Za razliku od prijašnjih godina, u siječnju i veljači izostale su optužbe trgovaca da proizvođači u pregovorima o cijenama za 2026. traže prevelika poskupljenja. Proizvođači se pak nisu žalili da ih trgovci ubijaju zahtjevima da režu cijene svojih proizvoda. A onda su SAD i Izrael napali Iran.

Nakon zatvaranja Hormuškog prolaza za tankere i eksplozije burzovnih cijena nafte, plina, derivata i važnih nusproizvoda s Bliskog istoka idila unutar hrvatske poslovne zajednice preko noći je razbijena. Sve je razbucano. Kad se svim opasnostima pridoda i najnoviji podatak da je već u ožujku inflacija u Hrvatskoj (4,8 posto) bila najviša u eurozoni, izazovi koji su pred poduzetnicima i menadžerima veliki su kao neboderi.

Dramatični kolegiji

Budući da se kraj rata na Bliskom istoku ne nazire, ozbiljno treba uzeti u obzir da je moguća najžešća recesija još od Velike depresije 1929. – 1933. Mediji su puni ratnih izvještaja, makroekonomskih prognoza o dramatičnim posljedicama za živote i standard velikog dijela čovječanstva. Istodobno se događa druga drama...