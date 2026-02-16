Coinbase bilježi gubitak od 667 milijuna dolara u četvrtom kvartalu

Coinbase je objavio gubitak u četvrtom kvartalu 2025. nakon velikog pada cijena, iako je zabilježio rekordni rast trgovanja

Coinbase je izvijestio o neto gubitku od 667 milijuna dolara za četvrto tromjesečje 2025., što je prvo tromjesečje u minusu od 2023.

Gubitak, koji je uglavnom uzrokovan ne-novčanim otpisima vrijednosti kripto imovine tvrtke i strateškim ulaganjima, bio je daleko ispod očekivanja analitičara i preokrenuo je dobit od 1,3 milijarde dolara iz istog razdoblja prošle godine.

Rekordni pokazatelji rasta prikriveni problemima portfelja

Pismo dioničara Coinbasea, objavljeno nakon zatvaranja tržišta, prikazalo je dvije različite slike o učinku u 2025. godini. S operativne strane, tvrtka je zabilježila rekordne vrijednosti u ukupnom volumenu trgovanja od 5,2 bilijuna dolara, što je porast od 156 posto u odnosu na prethodnu godinu, tržišnom udjelu u trgovanju kriptovalutama od 6,4 posto, što je dvostruko više nego godinu prije i prihodima od pretplata.

U pismu je kripto tvrtka navela da je broj plaćenih pretplatnika Coinbase Onea gotovo dosegao milijun te da sada ima 12 proizvoda koji generiraju preko 100 milijuna dolara godišnjeg prihoda.

Međutim, financijski podaci za četvrto tromjesečje pokazali su drugačiju priču, s ukupnim prihodima koji su pali za 21,6 posto u odnosu na prethodnu godinu na 1,78 milijardi dolara i ispod konsenzusa procjena od oko 1,83 milijarde dolara.

Osim toga, prihodi od transakcija, osnovna djelatnost tvrtke vezana uz naknade, pali su za 36 posto u odnosu na četvrto tromjesečje 2024. na 983 milijuna dolara. Prilagođena zarada po dionici od 0,66 dolara također je bila ispod predviđanja analitičara, koja su se kretala od 0,86 do 0,96 dolara.

Prema Coinbaseovom izvješću, glavni krivac za gubitak prema GAAP-u bio je nerealizirani pad vrijednosti kripto investicijskog portfelja od 718 milijuna dolara, budući da su bitcoin i drugi tokeni pali u četvrtom tromjesečju.

Tvrtka je također zabilježila gubitak od 395 milijuna dolara na strateškim ulaganjima, uključujući udio u Circleu, izdavatelju USDC-a, koji je pao za otprilike 40 posto u odnosu na prethodni kvartal. Coinbase je u konačnici godinu završio s 11,3 milijarde dolara gotovine i novčanih ekvivalenata.

Dobici na tržištu suočavaju se s novim konkurentskim pritiskom

Nedavni podaci sugeriraju da se Coinbase suočava s rastućom konkurencijom, a analitička tvrtka Artemis izvještava da je decentralizirana platforma za derivate Hyperliquid obradila 2,6 bilijuna dolara u volumenu trgovanja, što je gotovo dvostruko više od 1,4 bilijuna dolara Coinbasea u istom razdoblju.

Artemis je također izvijestio o oštrom odstupanju u tržišnim performansama ove godine, s tokenom Hyperliquida koji je porastao za 31,7 posto, dok su dionice Coinbasea pale za 27 posto u istom razdoblju.

Mješoviti kvartal tvrtke slijedi nakon užurbane 2025. godine, u kojoj se pridružila indeksu S&P 500, osigurala odobrenje za poslovanje diljem Europske unije prema pravilima MiCA-e i dovršila velike akvizicije, uključujući Deribit. Također je imala koristi od pravne pobjede kada je američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) odustala od tužbe protiv tvrtke.

Iz tvrtke i dalje tvrde da se strateški fokusiraju na diverzifikaciju izvan spot trgovanja. Cilj je razvoj ‘burze svega’ koja uključuje derivate, dionice i tržišta predviđanja. Coinbase je nedavno sklopio partnerstvo s Kalshijem kako bi se pridružio trendu popularnosti prediktivnih tržišta.

Hoće li taj širi model kompenzirati promjene cijena kriptovaluta postat će jasnije u nadolazećim tromjesečjima.