Osnivač SafeMoona dobio osam godina zatvora zbog kripto prijevare

11. veljače 2026.
Domagoj Mataić
Braden Karony, izvršni direktor tvrtke SafeMoon, osuđen je na 100 mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u kripto prijevari

Izvršni direktor SafeMoona Braden John Karony osuđen je u utorak na 100 mjeseci zatvora od strane okružnog suca Erica Komiteeja iz Istočnog okruga New Yorka zbog njegove uloge u shemi tokena SafeMoon koja je prevarila investitore.

Karony, koji je mogao dobiti do 45 godina zatvora, osuđen je prošlog svibnja za zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima, prijevare putem elektroničkih komunikacija i pranja novca. Uz kaznu, Karonyju je naloženo da plati 7,5 milijuna dolara, a o odšteti žrtvama tek treba odlučiti.

Njegova obrana istaknula je Karonyjev još uvijek nerazvijen mozak (jer ima 25 godina), službu njegovih roditelja zemlji i njegovu ljubaznost, prema izvješću Inner City Pressa sa suda. Čini se da je molba nije naišla na razumijevanje, iako je njegova kazna, osam godina i četiri mjeseca, manja od 12-godišnje kazne koju je vlada tražila za njegove zločine.

- Karony je lagao investitorima iz svih sfera života, uključujući vojne veterane i vrijedne Amerikance i prevario tisuće žrtava kako bi kupio vile, sportske automobile i kamionete po narudžbi - izjavio je američki državni odvjetnik Joseph Nocella.

- Današnja presuda pokazuje da postoje značajne posljedice za financijske zločine - dodao je.

SafeMoon je 2021. godine narastao na tržišnu kapitalizaciju od oko osam milijardi dolara koristeći mehaniku poreza na transakcije od 10 posto osmišljenu u korist vlasnika tokena. Od tog poreza, polovica je osmišljena za automatsku preraspodjelu vlasnicima tokena, dok je druga polovica trebala ući u fondove likvidnosti kako bi se ojačalo trgovanje imovinom.

No utvrđeno je da je Karony preusmjerio i pronevjerio sredstva namijenjena tim fondovima likvidnosti, varajući investitore u token održavajući pristup onome što su smatrali ‘zaključanim’ tokenima.

- Prevario je investitore, koristeći njihova sredstva za raskošno proširenje svog portfelja kućama vrijednim milijun dolara i luksuznim automobilima - rekao je u izjavi Harry Chavis, specijalni agent IRS-a.

Korištenjem složenih transakcija kako bi prikrio kretanje te nezakonite zarade, Karony je stekao više od devet milijuna dolara u kripto imovini.

Karony i njegov suučesnik Thomas Smith izvorno su optuženi 2023. godine, a protiv njih je pokrenuta i građanska tužba od strane SEC-a. Smith se izjasnio krivim za zavjeru radi počinjenja prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija te čeka presudu.

Treći navodni suučesnik u zavjeri, Kyle Nagy, i dalje je na slobodi, prema podacima Ureda državnog odvjetnika Istočnog okruga New Yorka.

