Tržište tokeniziranih dionica doseglo rekordnih 2,3 milijarde dolara

Investitori traže izloženost rastućem popisu tokeniziranih dioničkih proizvoda koje su pokrenule kripto mjenjačnice

Globalna tržišna kapitalizacija tokeniziranih dionica porasla je u srijedu na rekordnih 2,3 milijarde dolara, jer sve više investitora traži izloženost dioničkim proizvodima na blockchainu.

Ethereum je imao najveći tržišni udio od 34 posto, a slijede ga BNB Chain s 30 i Solana s 23 posto, objavio je agregator podataka Token Terminal u objavi na X-u srijedu.

Najveći porast zabilježile su dionice xStocks tvrtke Kraken, koje su činile 507 milijuna dolara, te bStocks tvrtke Binance, s 334 milijuna dolara. Ondo Finance ostao je najveći izdavatelj tokeniziranih dionica s 955 milijuna dolara, prema podacima Token Terminala.

Sve više kripto platformi donosi tradicionalne investicijske proizvode na blockchain tračnice, u mnogim slučajevima otvarajući imovinu investitorima izvan SAD-a. Tokenizirane dionice također mogu investitorima pružiti djelomično vlasništvo i trgovanje 24 sata dnevno.

Najveća svjetska kripto mjenjačnica Binance, otvorila je 1. lipnja trgovanje bez provizije za više od 7.000 američkih tokeniziranih dionica za kvalificirane korisnike, kao dio svoje strategije da postane platforma za više vrsta imovine. Coinbase je u prosincu 2025. uveo trgovanje američkim dionicama i ETF-ovima bez provizije s dostupnošću 24 sata dnevno, 5 dana u tjednu.

U travnju je kripto mjenjačnica Bitget pokrenula proxy ponudu povezanu s fazom prije inicijalne javne ponude (IPO) Elon Muskove tvrtke za zrakoplovnu proizvodnju i svemirski prijevoz, SpaceX. U siječnju je bečka kripto mjenjačnica Bitpanda podijelila planove za proširenje svoje ponude na oko 10.000 dionica i ETF-ova.

Kraken je u travnju 2025. godine putem xStocksa omogućio pristup 11.000 dionica i ETF-ova kotiranih na američkoj burzi kao jedna od prvih velikih kripto-platformi. Kumulativni volumen trgovanja xStocksa premašio je 25 milijardi dolara unutar otprilike osam mjeseci od pokretanja.

Tokenizirani RWA raste unatoč padu kripto tržišta

Tržište tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta (RWA) poraslo je za 589 posto od početka 2025. do lipnja 2026., predvođeno državnim obveznicama i fondovima tržišta novca, prema izvješću Binance Researcha iz lipnja.

Tokenizirani plemeniti metali također su privukli oko 1,5 milijardi dolara vrijednosti, što je porast od 39 posto tijekom tog razdoblja.

Međutim, dionice ostaju mali dio šireg tokeniziranog tržišta RWA-a, čineći samo oko 5,5 posto od 34 milijarde dolara tržišne kapitalizacije RWA-a.

Oko 15 milijardi dolara tokeniziranog američkog državnog duga predstavlja najveći segment, odnosno 44 posto tržišta RWA, a slijede ga 4,5 milijardi dolara tokeniziranih roba, što čini 13 posto, prema podacima pružatelja podataka RWA.xyz.