Rekordni rast EURC stablecoina signalizira veliku promjenu u Europi

Najveći ikad zabilježen porast adresa i novčanika EURC-a naglašava rastući interes za regulirane euro stablecoine

Euro Coin (EURC) zabilježio je nagli porast aktivnosti na blockchainu, jer su i dnevno aktivne adrese i kreiranje novih novčanika dosegli rekordne vrijednosti u svojoj četverogodišnjoj povijesti, prema Santimentu.

Porast vjerojatno odražava rastuću potražnju za reguliranim stablecoinima denominiranim u eurima, budući da okvir EU tržišta kripto imovine (MiCA) potiče mjenjačnice, pružatelje usluga plaćanja i kripto aplikacije da usvoje digitalnu imovinu u skladu s propisima.

Najveći skok na blockchainu

Circleov EURC se pojavio kao jedan od vodećih stablecoina podržanih eurom u ovom okruženju, posebno jer se korištenje ovih tokena nastavlja širiti izvan tradicionalnih parova trgovanja američkim dolarima. Santiment je rekao da najnoviji podaci na blockchainu ukazuju na to da likvidnost eura postaje sve važnija u blockchain mrežama.

Analitička tvrtka također je povezala porast aktivnosti s nedavnim događajima unutar Circleovog ekosustava, širenjem stablecoinima među različitim blockchain sustavima i obnovljenim interesom za usklađenu platnu infrastrukturu.

Circle izdaje EURC putem Circle SAS-a, a regulirani stablecoin podržan eurom dostupan je na mrežama uključujući ethereum. Također je nastavio širiti podršku za EURC na dodatne blockchain ekosustave. To uključuje omogućavanje USDC-a i EURC-a na Cronosu uz istovremeno ulaganje u širu infrastrukturu stablecoina.

Santiment je rekao da iako stablecoini obično ne doživljavaju rast cijena poput druge kripto imovine, rastuća aktivnost oko EURC-a ukazuje na rastuću temeljnu potražnju unutar europskog ekosustava plaćanja temeljenog na blockchainu.

Regulirani europski stablecoin

Tržište euro stablecoina usklađenih s MiCA-om trenutno se sastoji od osam potpuno autoriziranih tokena, koji nude regulirane opcije za različite vrste korisnika.

EURC je najveći po tržišnoj kapitalizaciji, a pridružuje mu se EURCV Société Générale, koji je dizajniran za institucionalno i veleprodajno poravnanje. Monerium izdaje EURE kao regulirani token elektroničkog novca, dok Schuman Financial nudi EUROP, novijeg sudionika usmjerenog na europsko tržište. StablR-ov EURR je euro stablecoin s gotovinom, a Quantoz Payments izdaje MiCA-kompatibilni EURQ.

EURI, izdan putem Banking Circlea, nalazi se među tri najveća euro stablecoina prema tržišnoj kapitalizaciji, dok je EURAU najnoviji dodatak, koji je pokrenuo AllUnity. Kombinirana tržišna kapitalizacija osam tokena porasla je s oko 295 milijuna dolara na 669 milijuna dolara u protekloj godini, što je povećanje od oko 126 posto.