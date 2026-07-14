Bolivija razmatra dodavanje USDT-a u nacionalni platni sustav

Južnoamerička država Bolivija razmatra korištenje najvećeg stablecoina USDT-a, prema izvješću lokalnih medija

Bolivijska ekonomija se stabilizira, a sada istražuje potencijalno uključivanje Tetherovog stablecoina USDT, kao oblika plaćanja u zemlji, prema lokalnom izvješću iz La Razóna.

Izvješće proizlazi iz konferencije bolivijskog ministra gospodarstva Joséa Gabriela Espinoze Yáñeza, koji je istaknuo oprez koji se mora poduzeti kao dio procjene.

- Imajte na umu da je Bolivija na sivoj listi Radne skupine za financijske akcije, što je još jedna posljedica problema koje su nam ostavili u prošlosti, i da se ta kripto imovina mora pažljivo procijeniti - rekao je na konferenciji za novinare, prema publikaciji.

- Radimo na propisima koji će regulirati njihovu upotrebu za one koji su ih usvojili, u mnogim slučajevima iz nužde, i znaju kako ih pravilno koristiti - dodao je.

FATF-ove liste, crne i sive, identificiraju države koje imaju nedostatke u svojoj sposobnosti suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. Na sivoj listi, Bolivija je pod pojačanim nadzorom FATF-a, ali se smatra da je posvećena brzom rješavanju problema.

- Bolivijsko gospodarstvo danas se znatno razlikuje od onoga što smo zatekli prije osam mjeseci. Mjere koje smo proveli dio su plana osmišljenog prije nego što smo preuzeli dužnost, a rezultati počinju potvrđivati ​​taj pristup - rekao je Espinoza Yáñez u izjavi.

Južnoamerička nacija uklonila je blokadu kripto transakcija 2024. godine, što je pomoglo potaknuti eksplozivan rast kriptovaluta u Latinskoj Americi, koji je zabilježio gotovo 1,5 bilijuna dolara transakcija tijekom trogodišnjeg razdoblja koje je završilo u lipnju 2025., prema podacima Chainalysisa.

U razdoblju od srpnja 2024. do lipnja 2025., ta se zemlja našla na osmom mjestu među svojim latinoameričkim suparnicima s 14,8 milijardi dolara transakcija, nadmašivši u tom procesu druge poput Ekvadora i Portorika.

U listopadu 2024., jedna od najvećih banaka u zemlji, Banco Bisa, pokrenula je svoje usluge čuvanja kriptovaluta, omogućujući svojim članovima pohranu i prijenos USDT-a, ali ne i druge kripto imovine.

- USDT se sve više koristi kao temelj u nekoliko zemalja u razvoju - objavio je izvršni direktor Tethera Paolo Ardoino na X-u nakon vijesti o razmatranju Bolivije.

USDT, vodeći stablecoin po tržišnoj kapitalizaciji, zauzima treće mjesto među svim kriptovalutama s tržišnom kapitalizacijom većom od 184 milijarde dolara.