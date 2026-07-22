Najveći vlasnik ethereuma uskoro će posjedovati pet posto ethereuma

Tvrtka koju vodi Tom Lee prošli je tjedan kupila samo 7.430 ethereuma, preusmjerivši oko 86 milijuna dolara na otkup vlastitih dionica

BitMine bi sada trebao uložiti samo 482 milijuna dolara kako bi ostvario svoj cilj posjedovanja pet posto ukupne ponude ethereuma, iako uprava signalizira da će konačne kupnje doći sporije. Dana 20. srpnja, tvrtka je otkrila da posjeduje 5.777.468 ethereuma nakon što je tijekom prethodnog tjedna dodala 7.430 tokena. Najnovija kupnja koštala je oko 14 milijuna dolara, što je čini jednom od najmanjih tjednih alokacija tvrtke BitMine.

Na temelju BitMineove procjene od 120,7 milijuna ethereuma u optjecaju, pozicija od pet posto bi iznosila 6,035 milijuna tokena. Preostali ethereum koštao bi oko 482 milijuna dolara po cijeni od 1.879 dolara koju je BitMine koristio za procjenu svojih udjela. Potreba za dolarima fluktuirat će s tržišnom cijenom ethereuma, dok bi se broj potrebnih tokena također mogao mijenjati kako se ponuda ethereuma širi ili smanjuje.

Otkup BMNR-a ima prioritet nad kupnjom ethereuma

Usporavanje kupnje ethereuma dogodilo se jer je BitMine potrošio gotovo šest puta više na kupnju vlastitih dionica. Prema izjavi za medije, BitMine je tijekom tjedna otkupio oko 5,5 milijuna običnih dionica BMNR-a po prosječnoj cijeni od 15,62 dolara, čime je vrijednost transakcije iznosila otprilike 85,9 milijuna dolara. U kombinaciji s kupnjom ethereuma, tvrtka je uložila gotovo 100 milijuna dolara u dvije imovine.

Otkup je proveden u okviru prethodno odobrenog programa vrijednog četiri milijarde dolara. Predsjednik uprave Tom Lee rekao je da manja kupnja ethereuma odražava odluku o alokaciji kapitala u dionice BitMinea, što je uprava smatrala korisnim za dioničare. Tempo je naglo pao u odnosu na prethodni tjedan, kada je BitMine kupio 27.801 ethereuma. Njegov najnoviji dodatak bio je oko 73 posto manji i uslijedio je nakon kupnji u ukupnom iznosu od gotovo 70.000 ethereuma tijekom prva dva tjedna izvještajna razdoblja u srpnju. Ipak, ova promjena je u skladu sa smjernicama koje je Lee dao u svojoj poruci predsjednika u srpnju. Rekao je da BitMine namjerava postupno pristupiti razini od pet posto i ne planira ubrzati rast iznad tog praga koncentracije.

Lee je naveo promjene koje se događaju oko Ethereum Foundationa i rekao da tvrtka želi izbjeći izgradnju pozicije znatno veće od pet posto ponude. Cilj stoga postaje i gornja granica i prekretnica. BitMine je dovršio oko 95,7 posto potrebne akumulacije, ostavljajući manje od četvrtine postotnog boda procijenjene ponude ethereuma za kupnju.

Brzi rast broja dionica BitMinea

Odluka o otkupu dionica također slijedi nakon razdoblja u kojem je BitMine izdao velike količine dionica za financiranje kupnje ethereuma. Prema najnovijem tromjesečnom izvješću tvrtke, broj izdanih redovnih dionica na dan 31. svibnja iznosio je više od 579,7 milijuna, u usporedbi s 232,4 milijuna krajem kolovoza 2025. To znači da se broj dionica više nego udvostručio u protekloj godini kako bi se financirala agresivna kupnja ethereuma.

Otkup 5,5 milijuna dionica poništava samo mali dio te ekspanzije. Ipak, to ukazuje na to da uprava sada važe tržišnu cijenu dionica BitMinea u odnosu na vrijednost dodavanja više ethereuma. BitMine je izjavio da su njegove kombinirane investicije u kriptovalute, gotovinu, tržišne vrijednosne papire i strateške investicije procijenjene na 11,5 milijardi dolara od 19. srpnja.

Uz ethereuma, tvrtka posjeduje 207 bitcoina, 385 milijuna dolara u gotovini i tržišnim vrijednosnim papirima, ulaganje od 180 milijuna dolara u Beast Industries i udio od 58 milijuna dolara u Eightco Holdingsu. Tvrtka ostaje najveći javno objavljeni korporativni imatelj ethereuma i nalazi se iza tvrtke Strategy, koja posjeduje 843.775 bitcoina vrijednih oko 55 milijardi dolara.

Ulaganje u staking osigurava prihod, ali ne i zaštitu od gubitaka

BitMine nastoji generirati redoviti prihod od ethereuma koji je akumulirao, umjesto da se u potpunosti oslanja na povećanje cijene tokena. Tvrtka je otkrila da stakea 4.917.189 ethereuma, što predstavlja oko 85 posto ukupnog tvrtkinog vlasništva. BitMine je projicirao godišnji prihod od stakinga od oko 247 milijuna dolara uz prijavljeni sedmodnevni prinos od 2,67 posto.

Navedeno je da bi godišnji prinos mogao doseći oko 290 milijuna dolara. Te procjene ostaju osjetljive na cijene ethereuma, performanse validatora i promjene u prinosu od stakinga. Staking je već postao glavni izvor operativnih prihoda BitMinea. Za kvartal koji je završio 31. svibnja, staking i validacija ostvarili su 45,7 milijuna dolara, odnosno 98 posto ukupnih prihoda tvrtke od 46,5 milijuna dolara.

Međutim, prihod od stakinga nije se pretvorio u kvartalnu dobit. BitMine je zabilježio gubitak od 92,1 milijuna dolara na derivativnim ugovorima i objavio neto gubitak od 83,6 milijuna dolara za to razdoblje. Ti rezultati pokazuju dvije strane BitMineove ethereum strategije dok se približava svom cilju vlasništva. Riznica ostvaruje prihod, ali financijski rezultati i dalje su izloženi cijenama tokena, prinosima od stakinga, pozicijama derivata i odlukama tvrtke o izdavanju ili otkupu dionica.