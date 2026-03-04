Trump optužio banke da sabotiraju novi kripto zakon u SAD-u

Spor se usredotočuje na to treba li kripto tvrtkama dopustiti da nude prinos na stablecoine, što je zaustavilo ključne pregovore

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je javno optužio velike banke da pokušavaju potkopati kripto agendu administracije, eskalirajući rastući spor između Wall Streeta i tvrtki za digitalnu imovinu koji je zaustavio ključni zakon o strukturi tržišta u Kongresu.

U objavi na Truth Socialu, Trump je upozorio da bankarski sektor ‘prijeti i potkopava’ GENIUS Act usmjeren na stablecoine te je pozvao zakonodavce da brzo usvoje CLARITY Act, zasebnu mjeru namijenjenu definiranju regulatornog nadzora nad širom kripto industrijom.

- SAD mora što prije dovršiti Zakon o strukturi tržišta - napisao je Trump, dodajući da bi kašnjenja mogla pogurati industriju u inozemstvo.

Nepopuštanje banaka

Komentari dolaze u trenutku kada se pojačavaju napetosti između tradicionalnih financijskih institucija i kripto tvrtki oko toga treba li dopustiti platformama stablecoina da nude prinos korisnicima, što je postalo glavna prepreka napredovanju Zakona CLARITY u Kongresu.

U središtu spora je Jamie Dimon, glavni izvršni direktor JPMorgan Chasea, koji je u ponedjeljak tvrdio da bi kripto tvrtke koje žele isplaćivati ​​nagrade na stanje stablecoina trebale poslovati prema bankarskim pravilima.

- Ako želiš biti banka, postani banka - rekao je Dimon u intervjuu za CNBC, upozoravajući da bi dopuštanje kripto tvrtkama da nude prinos bez istog regulatornog okvira kao banke moglo destabilizirati financijski sustav.

Zastoj je pomogao usporiti napredak u vezi sa Zakonom CLARITY, zakonom čiji je cilj uspostavljanje sveobuhvatnog okvira za tržišta digitalne imovine.

Prijedlog zakona definirao bi koja kripto imovina spada pod nadležnost Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC), a koja je regulirana od strane Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC), što je dugotrajno pitanje koje komplicira provedbu i usklađenost u cijeloj industriji.

Iako su zakonodavci ranije ove godine planirali proslijediti zakon kroz Senatsko povjerenstvo za bankarstvo, pregovori su propali nakon što je Brian Armstrongov Coinbase povukao podršku, navodeći amandmane koji bi mogli ograničiti programe nagrađivanja stablecoina.

Zakon GENIUS, nasuprot tome, već je donesen. Trump je potpisao zakon prošlog ljeta, stvarajući prvi savezni okvir koji regulira stablecoine za plaćanje, osmišljen za praćenje vrijednosti američkog dolara.

Zakon zahtijeva od izdavatelja da održavaju likvidne rezerve i pridržavaju se standarda za sprječavanje pranja novca i upravljanje rizicima.

Regulatori sada kreću u provedbu zakona. Ured za kontrolu valute (OCC) prošli je tjedan objavio prijedlog pravila kojim se ocrtava kako banke i drugi regulirani subjekti mogu izdavati i upravljati stablecoinima pod saveznim nadzorom.

Unatoč tome, šire zakonodavstvo o tržišnoj strukturi ostaje zaglavljeno u limbu. Dužnosnici Bijele kuće nadali su se da će pregovori između bankarskih i kripto lobista donijeti kompromis do početka ožujka.

Ljudi uključeni u razgovore kažu da su dvije strane i dalje udaljene, pri čemu banke inzistiraju na strožim ograničenjima programa prinosa stablecoina, a kripto tvrtke inzistiraju da su takve nagrade ključne za rast sektora.

Bez skorog donošenja rezolucije, sudionici industrije upozoravaju da bi se šanse za donošenje Zakona CLARITY ove godine mogle naglo smanjiti kako se Kongres približava ciklusu međuizbora.