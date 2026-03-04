Dionice pod pritiskom krize na Bliskom istoku, slom korejske burze

Trgovanje u Seulu privremeno je bilo prekinuto zbog potonuća indeksa Kospi od 12 posto, što je najdublji pad u nekoliko desetljeća

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica znatno pale jer se ulagači pribojavaju da bi kriza na Bliskom istoku, ako potraje, mogla potaknuti rast inflacije, što bi negativno utjecalo na gospodarstva. Dow Jones oslabio je 0,83 posto, na 48.501 bod, dok je S&P 500 pao 0,94 posto, na 6816 bodova, a Nasdaq indeks 1,02 posto, na 22.516 bodova.

Doduše, do kraja trgovanja indeksi su znatno ublažili gubitke. Primjerice, Dow Jones u jednom je trenutku gubio čak 1200 bodova. No, čini se da će nesigurnost potrajati, s obzirom da su jutros terminski indeksi ponovno u minusu.

I dok se u ponedjeljak najveća svjetska burza othrvala pritisku krize na Bliskom istoku, u utorak su na samom početku trgovanja indeksi potonuli gotovo dva posto. Kriza na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika te države, ne jenjava, pa se ulagači plaše da će potrajati dulje nego što se očekivalo.

Još je dramatičnija situacija na azijskim burzama. U srijedu su cijene azijskih dionica oštro pale treći dan zaredom, pri čemu je južnokorejski Kospi indeks potonuo više od 12 posto, zaključivši na 5093 boda Zbog toga je trgovanje na burzi u Južnoj Koreji privremeno bilo prekinuto. Kasnije su gubici ponešto ublaženi, no sasvim je sigurno da će ovo biti najlošiji dan za južnokorejsku burzu u nekoliko desetljeća.

Lani je Kospi indeks, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, porastao 75 posto, a pozitivan trend nastavljen je i početkom ove godine. No, posljednjih dana uslijedila je oštra korekcija, pri čemu su najviše pale cijene dionica proizvođača čipova, kao što su Samsung i SK Hynix. Te dvije dionice imaju zajedno čak 50 posto težine u indeksu. Drugi je razlog pada što je južnokorejsko dioničko tržište tradicionalno vrlo osjetljivo na visoke cijene nafte jer je neto uvoz nafte vrijedan gotovo tri posto južnokorejskog BDP-a.

Izrael i SAD raketiraju Iran, a Iran uzvraća raketiranjem Izraela i američkih baza u zemljama u regiji. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će se borbene operacije nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi, što bi moglo potrajati tjednima. U međuvremenu, praktično je zatvoren Hormuški tjesnac, najvažnija svjetska ruta za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Teheran prijeti da će uništiti svaki tanker koji pokuša proći tim tjesnacem.

Zbog toga su snažno porasle cijene vozarina, kao i cijene nafte i plina.

A to povećava rizik od rasta inflacije, što bi moglo dovesti po povećanja kamatnih stopa središnjih banaka, a ne smanjenja, čemu su se ulagači nadali. Sve bi to, dakako, moglo negativno utjecati na gospodarstva i poslovanje kompanija, a time i na dionice, kažu analitičari.

- Ulagači se plaše da bi rat u Iranu mogao potrajati dulje nego što se mislilo jer se širi u regiji i počinje utjecati na tamošnju energetsku infrastrukturu - objašnjava Chuck Carlson, direktor u tvrtki Horizon Investment Services.