Europske banke traže partnere za lansiranje zajedničkog stablecoina

Europski bankarski konzorcij u pregovorima je s kripto tvrtkama uoči planiranog lansiranja euro stablecoina u drugoj polovici 2026.

Qivalis, konzorcij velikih europskih banaka, u poodmaklim je pregovorima s kripto mjenjačnicama i tvrtkama za likvidnost o distribuciji svog planiranog stablecoina vezanog za euro, izvijestile su u ponedjeljak španjolske poslovne novine Cinco Días.

Grupa, uključujući banke poput ING-a, UniCredita i nedavnog dodatka BBVA-e, kreće se prema lansiranju stablecoina u drugoj polovici 2026., izvijestio je Cinco Días.

Vijest dolazi mjesecima nakon što su banke prvi put najavile konzorcij u rujnu 2025. s devet početnih članova, uključujući: ING, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, Raiffeisen Bank International, KBC, SEB, DekaBank i Banca Sella.

Qivalis razmatra europske i međunarodne partnere

Jan Sell, izvršni direktor Qivalisa i bivši šef Coinbasea u Njemačkoj, rekao je da konzorcij razmatra partnerstva s europskim i međunarodnim platformama.

To je u skladu s globalnom vizijom projekta i njegovim prioritetom da ponudi reguliranu, domaću alternativu stablecoinima denominiranim u američkim dolarima, napomenuo je.

- To je ključno za naše osnovne slučajeve uporabe, kao što je olakšavanje prekograničnih plaćanja između poduzeća u stvarnom vremenu i globalne trgovine - rekao je Sell.

Konzorcij traži partnere koji su u skladu s regulatornim okvirima Europske unije, uključujući Uredbu o tržištima kripto imovine (MiCA). Prema izvješću, Bit2Me, mjenjačnica u Španjolskoj s licencom MiCA-e, nalazi se među platformama koje su vodile razgovore s jednom od banaka konzorcija.

Tijekom prezentacije, glavni financijski direktor Qivalisa, Floris Lugt, navodno je rekao da će rezerve stablecoina biti pokrivene u omjeru 1:1, s najmanje 40 posto u bankovnim depozitima.

Ostatak bi se držao u kratkoročnim, visokokvalitetnim državnim obveznicama eurozone kako bi se izbjegao rizik koncentracije u bilo kojoj pojedinačnoj zemlji, rekao je. Dodao je da će euro stablecoin podržavati otkup 24/7 za vlasnike tokena.