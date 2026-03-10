Izrudareno 20 milijuna bitcoina, preostao je samo još posljednji

Bitcoinov blockchain jučer je postigao jednu od najznačajnijih prekretnica u svojoj povijesti

Bitcoin blockchain dosegao je veliku prekretnicu. Službeno je izrudaren 20-milijunti bitcoin. S ukupnom ponudom trajno ograničenom na 21 milijun, ovaj trenutak označava monumentalni korak prema njegovoj trajnoj oskudici.

Štoviše, događaj ističe jednu od ključnih značajki mreže, njezinu transparentnost i predvidljivost. Za razliku od tradicionalnih fiat valuta, koje se mogu tiskati praktički po volji i neograničeno, bitcoin slijedi vrlo strog raspored izdavanja, ugrađen u njegov protokol. Kod bitcoina, kod je zakon i taj se kod ne može mijenjati (barem ne bez masovnih tržišnih turbulencija i seizmičkih pomaka u cijeloj industriji) te ga svatko tko je zainteresiran može javno provjeriti.

Digitalna oskudnost, ali na novoj razini

Podaci BiTBO-a pokazuju da je u trenutku pisanja ovog teksta kreirano 95,24 posto ukupne ponude bitcoina, što predstavlja točno 20.000.312,5 bitcoina.

Preostalih milijun komada bit će sve teže rudariti zbog načina na koji je mreža strukturirana da funkcionira. Halving se događa otprilike svake četiri godine, što smanjuje nagrade koje rudari dobivaju za dodavanje novih blokova u mrežu za 50 posto. U biti, to smanjuje novu ponudu za polovicu, otuda i naziv. Drugim riječima, što više vremena prolazi, to će biti teže rudariti bitcoin. Zapravo, neke procjene predviđaju da će posljednji bitcoin biti izrudaren 2.140. godine.

Sve to ističe jedan od temeljnih koncepata bitcoina, digitalnu rijetkost. Zato ga mnogi investitori uspoređuju sa zlatom, zbog njegove ograničene i stalno smanjene ponude.

Ali jedna stvar koju mnogi zaboravljaju jest da se vjeruje da su milijuni bitcoina trajno izgubljeni zbog zaboravljenih privatnih kljućeva, izgubljenih novčanika i slično. To situaciju čini još ograničenijom, stavljajući efektivnu ponudu u optjecaju znatno nižu od 21.000.000.

Što znači konačni milijun

Posljednji halving bitcoina dogodio se 2024. godine, smanjujući nagradu za blok sa 6,25 na 3,125 bitcoina. Sljedeći bi se trebao dogoditi za dvije godine, što bi bitcoin učinilo još rjeđim.

Da bismo stvari stavili u perspektivu, dnevno se izrudari samo oko 450 bitcoina, što znači da će do 2030. godine u optjecaju biti samo mali dio preostalog bitcoina.

To također znači da će se rudari, koji osiguravaju mrežu i validiraju blokove, sve više oslanjati na naknade kako nagrada za blokove nastavlja opadati.