Ilegalna kripto aktivnost Irana premašila 3 milijarde dolara

Iran, Rusija, Sjeverna Koreja i druge sankcionirane zemlje prošle su godine povećale korištenje kriptovaluta, prema Chainalysisu

Iranska upotreba kriptovaluta za prijenos novca pod sankcijama se širi, s više od 3 milijarde dolara povezane s Korpusom islamske revolucionarne garde u 2025. godini, prema podacima tvrtke za analizu blockchaina Chainalysis.

Brojka dolazi iz Izvješća tvrtke o kripto kriminalu iz 2026., koje procjenjuje da su ilegalne kripto adrese prošle godine primile najmanje 154 milijarde dolara digitalne imovine. To je povećanje od 162 posto u odnosu na prethodnu godinu, rekli su iz tvrtke.

- Iran je nastavio integrirati kriptovalute u svoje strateške prioritete i financirati posrednike, čak i dok se režim suočavao s unutarnjim i vanjskim pritiscima kakvi nisu viđeni od ranih dana Islamske Republike - izvijestio je Chainalysis.

Iranski subjekti preusmjeravaju milijarde dolara kroz kripto

Prema Chainalysisu, u četvrtom tromjesečju 2025. godine, adrese povezane s IRGC-om činile su više od polovice ukupne vrijednosti koju su primili iranski subjekti, preusmjeravajući više od 3 milijarde dolara za olakšavanje prodaje nafte i nabavu vojne opreme.

Nakon zajedničkih američkih i izraelskih zračnih napada na Iran prošlog vikenda, podaci na blockchainu pokazali su da je s iranskih kripto mjenjačnica izašlo oko 10,3 milijuna dolara u kriptovalutama, a odljevi po satu nakratko su se približili 2 milijuna dolara kako je aktivnost porasla.

Bitcoin je pao na cijenu od 63.100 dolara nakon početnih izvješća o bombardiranjima predvođenim SAD-om i Izraelom, prije nego što se oporavio i trgovao iznad 70.000 dolara dok su investitori procjenjivali sukob. Najveća kriptovaluta dodatno je porasla, gotovo dosegnuvši 74.000 dolara u srijedu prije nego što je u posljednja 24 sata pala na nedavnu cijenu iznad 71.000 dolara.

Ukupna vrijednost iranskog kripto tržišta u 2025. bila je oko 7,5 milijardi dolara

Prema Chainalysisu, ukupno iransko tržište kriptovaluta doseglo je vrijednost od 7,48 milijardi dolara u 2025.

- Ta se sredstva koriste za financiranje mreže regionalnih militarnih skupina, uključujući libanonski Hezbollah, Hamas i Hutije, olakšavajući kretanje robe, ilegalne nafte i oružja u razmjerima kakvi prije nisu viđeni na blockchainu - rekli su.

Porast ilegalnih kripto aktivnosti proteže se izvan Bliskog istoka, a Chainalysis procjenjuje da su ilegalne adrese primile najmanje 154 milijarde dolara digitalne imovine u 2025. Od toga, sankcionirane zemlje činile su 104 milijarde dolara kripto tokova.

- Ova analiza naglašava u kojoj su se mjeri nacionalne države poput Irana, podložne strogim sankcijama koje zabranjuju kretanje fiat sredstava, okrenule kriptovalutama kako bi olakšale aktivnosti vanjske trgovine i vješto naučile kako prikriti svoje aktivnosti na blockchainu - rekli su iz Chainalysisa.

Ruske ilegalne kripto aktivnosti

Izvan Bliskog istoka, Rusija je činila neke od najvećih količina ilegalnih aktivnosti sa stablecoinom A7A5 podržanom rubljem, obradivši 93,3 milijarde dolara transakcija u manje od godinu dana. Sankcionirane ruske kripto mjenjačnice, Grinex i Meer, obradile su 305 milijuna, odnosno 4,76 milijardi dolara transakcija u 2025. godini, navodi se u izvješću.

Tokovi kriptovaluta u Venezueli dosegli su 44,6 milijardi dolara u 2025. godini, rekao je Chainalysis, napominjući da su venezuelski državljani bili rani korisnici kriptovaluta kao zaštite od hiperinflacije i trajne nestabilnosti.

I Sjeverna Koreja provodi milijarde kroz kripto

Sjeverna Koreja je također ostala glavni izvor ilegalnih kripto aktivnosti. Izvješće procjenjuje da su hakeri koje podržava Sjeverna Koreja ukrali kriptovalute u vrijednosti većoj od 2 milijarde dolara u 2025. godini, što je čini najvećom godinom u zemlji do sada po krađi kriptovaluta.

Izvješće je također istaknulo velike tokove kriptovaluta kroz pranje novca i prijevare u jugoistočnoj Aziji, gdje je sankcionirana Huione grupa obradila više od 98 milijardi dolara kriptovaluta između kolovoza 2021. i siječnja 2025.