Nebojša Grbačić: Kreativnost se može naučiti

Suvlasnik agencije Cvoke i kreativni direktor s više od 20 godina iskustva, dijeli sve tajne dobrog copywritinga

Kako danas privući pažnju? Može li se kreativnost naučiti? Što razlikuje kampanje koje prolaze nezapaženo od onih koje osvajaju marketinške nagrade?

U novoj epizodi Liderova podcasta Sandra Babić razgovara s Nebojšom Grbačićem, suosnivačem i kreativnim direktorom agencije Cvoke, jednim od pionira hrvatskog digitalnog marketinga, bivšim novinarom, urednikom i copywriterom koji već više od dva desetljeća radi na komunikaciji domaćih i međunarodnih brendova.

U ovom razgovoru Grbačić govori o tome kako nastaje dobar copy, zašto je empatija važna koliko i inspiracija, treba li vjerovati statistici, može li se kreativnost naučiti, kako umjetna inteligencija mijenja posao copywritera te kako uopće izgleda kreativan proces.

U razgovoru saznajte i kako izgleda put od novinarstva do poduzetništva, kako mala agencija dolazi do velikih klijenata te koje su najveće zablude o marketingu i kreativnosti.

Cijelu epizodu možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovu profilu na društvenim platformama.