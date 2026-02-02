Igor Drašković: Kako smo od distributera postali ozbiljni proizvođači

U novoj epizodi podcasta pričali smo o razvoju proizvodnje, akviziciji Katrana i realnostima industrijskog poduzetništva u Hrvatskoj

U novoj epizodi Liderova podcasta gost je Igor Drašković, direktor i suvlasnik DRACO-a, industrijske tvrtke specijalizirane za hidroizolacije i građevinsku kemiju, koja već gotovo tri desetljeća raste izvan fokusa javnosti, ali uz vrlo jasnu poslovnu logiku.

S novinarom i voditeljem Rokom Kalafatićem, Drašković govori o tome kako i zašto je odlučio da je poduzetništvo njegov poziv, o učenju na pogreškama i o tome kako se iz distribucije prelazi u vlastitu proizvodnju. Objašnjava zašto je u industriji strpljenje važnije od brzog rasta, kako izgledaju investicije s dugim povratom i zašto se odluke u proizvodnji ne mogu donositi impulsivno.

Razgovaramo i o akviziciji Katrana, očuvanju industrijske proizvodnje u Hrvatskoj, konkurenciji s globalnim korporacijama te o tome zašto mnogi poduzetnici podcjenjuju složenost industrijskog biznisa. Drašković otvoreno govori o riziku, kriznim razdobljima, investicijama pokrenutima u nesigurnim vremenima i o odnosu prema ljudima kao ključnoj komponenti održivosti.

Poseban dio razgovora posvećen je i osobnoj perspektivi poduzetništva – pritisku donošenja odluka, odgovornosti prema timu, učenju kroz pogreške i pitanju kako definirati uspjeh izvan samih financijskih rezultata.

Nova, 152. epizoda Liderova podcasta nije razgovor o brendiranju i brzim pobjedama, nego o industriji, proizvodnji i nasljeđu. Razgovor je to za poduzetnike, menadžere, ali i sve koji žele razumjeti kako izgleda vođenje ozbiljnog proizvodnog biznisa u Hrvatskoj.

Novu epizodu Liderova podcasta možete pronaći na YouTubeu i Spotifyju, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim platformama.