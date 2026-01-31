Poduzetnici

Pametni urbani namještaj iz Zagorja može se naći i u – Vatikanu

31. siječnja 2026.
QBen, bravarija

QBen danas zapošljava desetak ljudi, ali riječ je o visokospecijaliziranom timu. Varga naglašava da su ljudi, uz inovacije, tvrtkin najveći kapital

foto Ratko Mavar
Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

QBen Marka Varge prodao je više od dvije tisuće smart klupa i drugih urbanih rješenja, poput informativnih totema i pametnih nadstrešnica

Poduzetnička priča Marka Varge počela je mnogo prije formalnog osnutka QBena 2017. godine. Odrastao je u obitelji u kojoj su rad, disciplina i stvaranje bili sastavni dio svakodnevice. Majka mu je poduzetnica koja već desetljećima zapošljava velik broj ljudi u sektoru maloprodaje, a otac umjetnik od kojega je, kaže, naslijedio osjećaj za detalje, estetiku i perfekcionizam. Presudan utjecaj ipak je imao djed elektroničar čiji je laboratorij bio prostor u kojemu se odmalena susretao s tranzistorima, kondenzatorima i elektroničkim sklopovima.

Već kao dijete pokazivao je interes za elektroniku, a znanje koje je stjecao u neformalnoj okolini nastavio je produbljivati i tijekom školovanja. Završio je srednju školu za tehničara računalstva u rodnome Zlataru, gdje je stekao temeljna znanja iz elektronike, automatizacije, programiranja te rada s visokim i niskim naponima. Uz formalno obrazovanje kontinuirano je samostalno učio i eksperimentirao razvijajući vlastite elektroničke sklopove i sustave. Ta tehnička podloga pokazala se ključnom kada su se na tržištu počela pojavljivati prva rješenja pametnoga urbanog namještaja.

Ljeto 2017. bilo je razdoblje u kojem su pametne klupe postale trend, ali dostupna rješenja nisu bila prilagođena dugotrajnoj uporabi u javnom prostoru. Upravo u toj praznini Varga je prepoznao poslovnu priliku.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Qben#Pametni Namještaj#Urbana Inovacija#Poduzetnička Priča#Javni Prostor#Održivost#Marko Varga
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right