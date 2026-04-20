Vjekoslav Majetić: Zašto sam prodao Rheinmetallu?

Osnivač DOK-ING-a u našem podcastu govori o putu od garaže do globalnog lidera u robotici i prodaji većinskog udjela Rheinmetallu

Što znači za vrijeme ratnih 90-ih pokrenuti tvrtku koja će danas držati značajan dio svjetskog tržišta robotiziranih sustava za razminiranje, kako nastaju ideje koje spašavaju ljudske živote te kada poduzetnik odluči da je vrijeme za partnerstvo s globalnim industrijskim divom, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Vjekoslavom Majetićem.

Majetić je DOK-ING osnovao 1991. godine, a tvrtka je kroz tri desetljeća izrasla u međunarodno prepoznatog proizvođača besposadnih sustava za razminiranje, rudarstvo i energetiku. U razgovoru govori o odrastanju, prvim poslovima i poduzetničkim počecima, razvoju tehnologije u Hrvatskoj te ključnim trenucima koji su odredili smjer kompanije.

Dotaknuli smo se i projekata koji su bili ispred svog vremena, poput električnog automobila Loox, kao i razvoja inovativnog sustava Looper za energetsku oporabu otpada. Majetić otvoreno govori o donošenju odluka, krizama, ambiciji i trenutku kada je odlučio prodati većinski udio DOK-ING-a njemačkom Rheinmetallu te što ta odluka znači za budućnost kompanije.

