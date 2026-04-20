Charles Schwab i Citadel Securities razmatraju prediktivna tržišta

Direktori Charlesa Schwaba i Citadel Securitiesa izrazili su interes za prediktivna tržišta, ali svaki od njih želi izbjeći sport

Tradicionalni financijski divovi Charles Schwab i Citadel Securities razmatraju ulazak na prediktivna tržišta, a svaki zasebno procjenjuje kako se želi uključiti u brzorastući sektor.

- Mislim da ćemo u nekom trenutku vjerojatno imati prediktivna tržišta - rekao je Rick Wurster, izvršni direktor bankarskog i investicijskog titana Schwaba, investitorima tijekom poziva u četvrtak.

Dodao je da prediktivna tržišta nisu bila od iznimnog interesa kada je nedavno pitao skupinu Schwabovih klijenata o njima, ali to je područje koje tvrtka pažljivo proučava i bilo bi ga prilično jednostavno ponuditi ga, dodao je.

Prediktivna tržišta poput popularnih Kalshija i Polymarketa doživjela su eksploziju korištenja u posljednjih nekoliko mjeseci, a obje platforme zabilježile su rekordni kombinirani ukupni mjesečni volumen trgovanja od 23,6 milijardi dolara u ožujku, prema Token Terminalu.

Međutim, Kalshi, Polymarket i druge platforme za predviđanja također su izazvale gnjev nekih američkih državnih regulatora, koji su ih na sudu optužili za nuđenje nelicenciranog sportskog klađenja.

Neki savezni zakonodavci također su se zavjetovali da će se obračunati s prediktivnim tržištima, tvrdeći da platforme ne čine dovoljno kako bi iskorijenile trgovanje povlaštenim informacijama.

Wurster je rekao da bi Schwabova potencijalna ponuda odvratila od dopuštanja klađenja na područja poput sporta, politike i pop kulture, jer se nastoji pozicionirati kao partner za izgradnju dugoročnog bogatstva.

- Prediktivna tržišta koja nisu usklađena s tim nisu nešto što želimo slijediti. Ako pogledate statistiku o uspjehu kockara, ona nije jaka i ljudi općenito gube novac - izjavio je Wurster.

Citadel prati situaciju

U međuvremenu, predsjednik Citadel Securitiesa Jim Esposito rekao je u četvrtak na konferenciji u Washingtonu da tvrtka apsolutno prati razvoj događaja na prediktivnim tržištima.

- Još nismo tamo, nema toliko likvidnosti - rekao je, ali je dodao da će tržište vjerojatno rasti te da je svakako moguće da će se tvrtka potencijalno pokušati uključiti.

Esposito je rekao da Citadel trenutno uopće ne gleda na sport, te da ne vidi potencijalan ulazak u to tržište, ali je signalizirao interes za neke ugovore o događajima.

Dodao je da bi Citadel mogao zamisliti da mali i institucionalni klijenti koriste neke ugovore o događajima kao zaštitu od rizika za svoja ulaganja, poput ugovora o izborima, za koje se zna da utječu na tržišta.

- To će biti neki od najvećih rizika za portfelje investitora s kojima će se morati suočiti. Mislim da postoji dobar primjer upotrebe i industrijska logika ako imamo jasan način zaštite od određenih rizika - zaključio je Esposito.