Indestructible ponovo organizira izložbu i panel Dan neuništivih žena

Indestructible okuplja stvarne žene kroz izložbu i panel o važnosti međusobne potpore u suvremenom društvu.

Što znači biti “snažna žena” danas? Hrvatski modni brend Indestructible i ove godine organizira jedinstveni događaj Dan neuništivih žena 2026, koji će se održati u Kući Oris. Dvodnevni program, 21. i 22. travnja, donosi izložbu fotografija stvarnih žena te panel, razgovor o temi podrške, s ciljem otvaranja iskrenog dijaloga o pritiscima suvremenog društva i redefiniranju pojma “snažne žene”.

U fokusu događaja nalazi se pitanje koje sve češće ostaje neizgovoreno: iscrpljuje li nas ideal žene koja mora sve nositi sama? Kroz autentične priče i vizualne prikaze, Indestructible propituje mit o neuništivosti i otvara prostor za razgovor o podršci kao ključnom, ali često zanemarenom temelju svakodnevice.

Događaj uključuje izložbu fotografija koje potpisuje Ana Šola Ivančić, a koja prikazuje stvarne žene u odnosima koji ih oblikuju – s partnerima, prijateljicama, majkama i kćerima, ali i onima koji su njima oslonac ili kojima su one podrška. Svaka fotografija prati osobna priča koja naglašava univerzalnu poruku: nitko ne uspijeva sam.

“Podrška nije slabost. Podrška je arhitektura života. Nevidljiva konstrukcija koja drži sve ono što se izvana čini čvrstim i samostojećim. Upravo o toj često neizrečenoj podršci govori ovogodišnji Dan neuništivih žena,” izjavila je Anđelka Valentić, osnivačica brenda koji već osam godina gradi snažnu vezu sa svojim klijenticama kroz personaliziran pristup modi.

Program započinje 21. travnja u 15 sati otvorenjem izložbe, dok u 17 sati slijedi panel-razgovor koji moderira Izabela Vrtar. Među panelisticama su Žana Goić Petričević, Sanja Brkić, Kristina Blaslov i Nensi Friszl Zečević, koje će kroz osobna i profesionalna iskustva govoriti o ulozi podrške u privatnim i poslovnim odnosima, kao i o posljedicama njezina izostanka na mentalno i fizičko zdravlje.

Uz tematski sadržaj, događaj ističe i modni identitet brenda Indestructible, koji godinama promovira odjeću prilagođenu stvarnim ženama. “Moda ovdje nije dekoracija. Ona je stav,” naglašava Valentić, dodajući kako su upravo klijentice brenda svojim pričama dale dodatnu dimenziju ovogodišnjem projektu.

Dan neuništivih žena 2026 nije zamišljen kao klasična modna prezentacija ni kao manifest, već kao prostor za refleksiju i dijalog. Kroz izložbu i panel, posjetiteljice i posjetitelji pozvani su na osobno propitivanje odnosa prema sebi i drugima, počevši od jednostavnog, ali ključnog pitanja: tko nas drži kada nam je najteže?