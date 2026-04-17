Tehnix Eco Industry: Već 35 godina stvaramo zelenu budućnost i inovacije

Tehnix Eco Industry kontinuirano ulaže u razvoj vlastitih tehnologija, istraživanje i suradnju sa stručnjacima i institucijama

Kompanija Tehnix Eco Industry osnovana je 1991. na inicijativu poduzetnika i inovatora Đure Horvata, čija je vizija od samih početaka bila usmjerena na razvoj naprednih tehnologija koje pridonose očuvanju okoliša i stvaranju održive budućnosti. Iz skromnih početaka i malog tima zaposlenika tvrtka je izrasla u snažan industrijski sustav s međunarodnim dosegom. Kontinuiranim ulaganjem u znanje, kreativnost i inovativnost Tehnix Eco Industry izgradio je prepoznatljiv identitet kompanije koja ne prati trendove, već ih stvara – osobito u području kružnoga gospodarstva, zelenog poslovanja i prilagodbe na izazove klimatskih promjena.

Tijekom više od tri desetljeća poslovanja tvrtka se suočavala s brojnim izazovima koji su pratili brzi rast i razvoj. Organizacijske promjene, sve zahtjevnije globalno tržište i snažna konkurencija zahtijevali su stalnu prilagodbu i promišljanje novih rješenja. Upravo su inovativnost i kreativni pristup bili ključni alati u prevladavanju tih izazova.

Tehnix Eco Industry stalno je ulagao u razvoj vlastitih tehnologija, istraživanje i suradnju sa stručnjacima i institucijama, čime je uspješno odgovorio na kompleksne zahtjeve modernoga ekološkog poslovanja. Poseban naglasak pritom je stavljen na razvoj rješenja koja pridonose smanjenju emisija, učinkovitijem korištenju resursa i ublažavanju negativnih učinaka klimatskih promjena.

Inovacije u srži poslovanja

Strateški poslovni potezi temeljili su se na jasnoj orijentaciji prema održivom razvoju i kružnom gospodarstvu. Razvoj inovacija i vlastitih patenata omogućio je tvrtki da stvori konkurentsku prednost i ponudi tržištu napredna, dugoročno održiva rješenja. Internacionalizacija poslovanja dodatno je ojačala njezinu poziciju, a modularni i fleksibilni sustavi omogućili su prilagodbu različitim potrebama korisnika diljem svijeta.

Tehnix Eco Industry pritom je razvio cjelovit pristup – od ideje i projektiranja do rješenja 'ključ u ruke' – gradeći partnerske odnose temeljene na povjerenju, stručnosti i zajedničkoj viziji održive budućnosti i otpornosti kompanije na aktualne izazove. Inovacije su u srži poslovanja tvrtke. Napredni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda, tehnologije za gospodarenje otpadom te rješenja za reciklažu i ponovnu uporabu resursa konkretan su doprinos razvoju kružnoga gospodarstva.

Razvoj modularnih sustava dodatno omogućuje fleksibilnu i učinkovitu primjenu u različitim sektorima, uz minimalan utjecaj na okoliš. U tvrtki Tehnix Eco Industry taj su modularni pristup prepoznali i oblikovali kroz koncept koji nazivaju socijalnom ekologijom. Tvrtka kontinuirano razvija nove proizvode i usluge koji odgovaraju na izazove klimatskih promjena.

Danas svoje poslovanje temelji na vrijednostima koje jasno odražavaju dugoročnu viziju: inovativnost, odgovornost, održivost i izvrsnost koja se prenosi na drugu i treću generaciju svih zaposlenih. Zeleno poslovanje nije samo strateški smjer, već temeljna filozofija koja prožima sve segmente djelovanja. U središtu te priče nalaze se zaposlenici – njihov potencijal, znanje i kreativnost ključni su pokretači razvoja. Tvrtka sustavno ulaže u njihovo obrazovanje i profesionalni rast, potičući kulturu suradnje, otvorenosti i stalnog unapređenja.

Rješenja za poslovanje, društvo i okoliš

Pogled prema budućnosti jasno je usmjeren na daljnji razvoj inovativnih tehnologija koje će odgovoriti na globalne izazove održivog razvoja i klimatskih promjena. Tehnix Eco Industry planira dodatno jačati svoju međunarodnu prisutnost, širiti portfelj rješenja u području kružnoga gospodarstva te nastaviti ulagati u istraživanje i razvoj. Povezivanjem znanja, tehnologije i odgovornog pristupa okolišu tvrtka nastoji aktivno sudjelovati u oblikovanju zelenije i održivije budućnosti, potvrđujući svoju ulogu jednog od predvodnika ekoindustrije.

Željko Horvat, predsjednik Uprave tvrtke Tehnix Eco Industry

Partnerima Tehnix Eco Industry šalje jasnu i snažnu poruku:

– Suradnja s nama znači zajedničko stvaranje održive budućnosti. Kao tvrtka koja svoju snagu gradi na inovativnosti, kreativnosti i znanju, razvijamo rješenja koja nisu samo tehnološki napredna, već i dugoročno održiva i usklađena s principima kružnoga gospodarstva i zelenog poslovanja. U svijetu obilježenom klimatskim izazovima i potrebom za odgovornim upravljanjem resursima, vjerujemo u partnerstva temeljena na povjerenju, transparentnosti i zajedničkoj viziji. Naš cilj nije samo isporučiti proizvod ili uslugu, već zajedno s partnerima razvijati rješenja koja stvaraju stvarnu vrijednost – za poslovanje, društvo i okoliš.

Birajući Tehnix Eco Industry birate pouzdanog i inovativnog partnera koji razumije izazove današnjice i aktivno sudjeluje u oblikovanju održivijeg i zelenijeg sutra.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Tehnix Eco Industry