Kvaliteta zarade

Kako prepoznati održivu EBITDA-u i izbjeći kupnju precijenjene tvrtke

14. siječnja 2026.
Koncept 'kvalitete zarade' postaje sve važniji jer osigurava da kupac temelji svoju ponudu na realnim podacima, a ne na uljepšanima

Piše: Marko Vukelić, VM5 Foundation

U svijetu spajanja i preuzimanja (M&A), u kojem se tvrtkina vrijednost često određuje multiplikatorom dobiti, ključno je zapitati se koliko su ti prikazani profiti zaista održivi.

Mnoge akvizicije mogu poći po zlu ako se ispostavi da EBITDA – dobit prije kamata, poreza i amortizacije na kojoj se temeljila valuacija – nije 'prave' kvalitete. Za investitore nema lošijeg scenarija nego platiti bogat multiplikator na prividno visoku EBITDA-u i nakon preuzimanja tvrtke otkriti da je znatan dio te zarade bio jednokratan ili pak rezultat računovodstvenih trikova.

Upravo zato koncept 'kvalitete zarade' (engl. quality of earnings – QoE) postaje sve važniji. Analiza toga dubinska je financijska provjera koja nastoji odgovoriti na pitanje prikazuju li financijski izvještaji stvarnu, održivu zaradu poduzeća ili su iskrivljeni jednokratnim efektima.

