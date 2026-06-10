Otvoren Pical Resort: Investicija od 200 milijuna eura u Poreču

Valamarov Pical Resort označava zaokret prema luksuznom i cjelogodišnjem turizmu, a već je gotovo 80 posto popunjen

Pical Resort 5*, Valamar Collection, najznačajniji projekt u nedavnoj povijesti hrvatskog turizma, svečano je otvoren u Poreču. Ovom investicijom od 200 milijuna eura Valamar transformira destinaciju Poreč, ali i radi ključni iskorak za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju, stoji u priopćenju.

Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici državnog vrha predvođeni Predsjednikom Vlade RH, dioničari i partneri Valamara, vodeći predstavnici lokalne i regionalne samouprave te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog živote, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku.

- Investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori koliko ste željeli unaprijediti ponudu vaše hotelske kuće, koliko ste htjeli podići sadržaj i kvalitetu koju nudi Poreč i koju nudi Valamar. Mislim da će se to itekako isplatiti, a dovršiti jedan ovakav projekt sigurno čini zadovoljnima i ponosnima sve vas koji ste živjeli ovu ideju i realizirali je. Na taj način jačate i konkurentnost Hrvatske kao mediteranske destinacije. Mislim da ste model i primjer i za druge hotelske turističke kuće kako treba pozicionirati hrvatski turizam. Zahvala svim vašim suradnicima i želim vam da ovaj resort bude perla hrvatskog turizma - poručio je premijer Andrej Plenković.

- Današnje otvorenje Pical Resorta predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju kvalitetnog i održivog turizma u našoj regiji. Činjenica da je najveća turistička investicija u Hrvatskoj realizirana upravo u Istri potvrđuje snagu i prepoznatljivost naše destinacije. Posebno veseli što projekt povezuje održivost, zelene tehnologije i suradnju s domaćim proizvođačima, čime dodatno podiže kvalitetu turističke ponude i jača njezinu konkurentnost - poručio je župan Boris Miletić te Valamaru uputio čestitke na uspješnoj realizaciji ovog značajnog projekta.

- Na ovom mjestu, koje generacijama Porečana nosi posebno mjesto u srcu, danas smo otvorili novu stranicu u povijesti turizma našeg grada. Mnogi od nas vezani su za Pical, zato sam ponosan da mogu reći da on dalje ostaje naš, sastavni dio Poreča. Plaže, šetnice, bazeni i rekreacijski sadržaji ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.

Zahvaljujem Valamaru na povjerenju i hrabrosti da ovakav projekt realizira upravo u Poreču. Zahvaljujem svojim suradnicima iz Grada koji su odradili velik dio posla u pripremi i realizaciji projekta. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u gradnji, a posebno zahvaljujem Porečankama i Porečanima na strpljenju tijekom gradnje jer danas s ponosom možemo zajedno reći da je Poreč, šampion hrvatskog turizma, postavio ljestvicu još više - izjavio je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

- Otvorenjem Picala uspješno smo realizirali naš najveći i najkompleksniji projekt dosad — investiciju koja dugoročno mijenja turističku sliku Poreča, Istre i Hrvatske. Već sada ostvarujemo iznimno pozitivne rezultate: godišnji plan rezervacija popunjen je gotovo 80 posto, dok su gosti koji su boravili u hotelu kvalitetu usluge ocijenili s visokih 95 posto zadovoljstva. To potvrđuje da smo u vrlo kratkom vremenu uspjeli isporučiti vrhunsku kvalitetu usluge te da je tržište prepoznalo našu viziju modernog hrvatskog odmorišnog resorta - zaključio je predsjednik Uprave Valamara, Željko Kukurin i zahvalio dioničarima, partnerima i lokalnoj zajednici na podršci koju su iskazali od samog početka ovog projekta.